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Ngắm chiếc Porsche 911 GT3 chính hãng màu mè nhất từng sản xuất

Nguyễn Chung

Chiếc Porsche 911 GT3 Touring độc đáo của bộ phận Sonderwunsch, kết hợp sơn nhẫn đổi màu theo tâm trạng và vải Pasha màu hồng để tôn vinh di sản Moldova.

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Hãng xe thể thao Porsche vừa thông qua bộ phận cá nhân hoá đặc biệt Sonderwunsch để tạo ra một phiên bản 911 GT3 Touring đặc biệt, nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập đại lý chính hãng ở nước Moldova.
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Có tên gọi Tree of Light, đây có thể là một trong những chiếc 911 GT3 sặc sỡ nhất từng rời nhà máy. Dự án lấy cảm hứng từ một trong những biểu tượng văn hóa dễ nhận biết nhất của Moldova, tượng trưng cho di sản, sự tiếp nối và sự phát triển.
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Điều thực sự thu hút sự chú ý chính là lớp sơn. Thân xe được phủ một lớp sơn chuyển màu phức tạp, từ màu Tím Viola Metallic ở phía trước đến màu Hồng Chromaflair Magic Magenta ở phía sau.
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Porsche cho biết hiệu ứng này được lấy cảm hứng từ các giai đoạn chín khác nhau của nho, một sự tôn vinh đối với truyền thống làm rượu vang lâu đời của Moldova.
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Kết quả là một chiếc 911 thực sự trông giống như hai chiếc xe khác nhau tùy thuộc vào vị trí người dùng đứng gần. Sự ấn tượng về mặt thị giác không dừng lại ở đó.
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Bộ mâm xe bằng magie 20 và 21 inch có lớp sơn chuyển màu đồng bộ, trong khi họa tiết Cây Sự Sống được vẽ tay trải dài trên nắp ca-pô và nóc xe bằng màu vàng Neodyme Porsche Gold.
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Theo Porsche, việc kết hợp lớp sơn nhiều lớp với tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này đòi hỏi khoảng 400 giờ chế tác tỉ mỉ. Thậm chí còn có một chữ M được khắc tinh tế trên lưới tản nhiệt phía trước như một sự tri ân dành cho Moldova.
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Nội thất của chiếc ⁠911 GT3 with Touring Package Tree of Life này còn nổi bật hơn nữa khi kết hợp da Lila với điểm nhấn Ruby Star Neo, đường chỉ khâu tương phản màu Atacama Beige.
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Có lẽ điểm thu hút nhất là vải Pasha màu Ruby Star Neo sáng và be. Họa tiết lấy cảm hứng từ phong cách retro bao phủ phần giữa ghế, tấm ốp cửa, hộc đựng đồ và khoang hành lý.
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Các chi tiết trang trí bằng gỗ Paldao xuất hiện trên cần số hộp số sàn và lưng ghế, tạo thêm nét truyền thống tinh tế cho một thiết kế vốn dĩ rất mạnh mẽ và nổi bật.
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Cũng như hầu hết các dự án Sonderwunsch, chiếc xe thể thao Porsche 911 GT3 Touring độc đáo của bộ phận Sonderwunsch này vẫn sử dụng động cơ 6 xi-lanh phẳng 4.0 lít công suất 502 mã lực (510PS) của GT3 nguyên bản.
Video: Ngắm chiếc Porsche 911 GT3 chính hãng màu mè nhất từng sản xuất.
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