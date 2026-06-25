Mỹ mô phỏng chiến trường Ukraine thử nghiệm vũ khí mới

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết Washington sẽ xây dựng ít nhất hai thao trường thử nghiệm trong nước mô phỏng các điều kiện chiến trường Ukraine.

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ thiết lập ít nhất hai bãi thử nghiệm trong nước mô phỏng các điều kiện tác chiến điện tử như trên chiến trường Ukraine, theo CBS đưa tin.

Bộ trưởng Lục quân cho biết các cơ sở này sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất máy bay không người lái, các nhà phát triển công nghệ chống máy bay không người lái và binh sĩ đánh giá hệ thống trong điều kiện bị gây nhiễu tín hiệu và thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Xung đột giữa Nga và Ukraine tạo ra môi trường tác chiến phức tạp mà bất cứ lực lượng quân đội nào cũng cần phải thích nghi.

Các nhà thầu quốc phòng sẽ được tiếp cận những cơ sở này, nơi Lục quân và doanh nghiệp quốc phòng có thể tiến hành các hoạt động thử nghiệm.

Mỹ hiện đang gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) vốn đang được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trên chiến trường.

Ông Driscoll nói: “Chúng ta có thể tạo ra một dạng tác chiến điện tử cùng toàn bộ môi trường tranh chấp, đồng thời để các nhà sản xuất thiết bị bay không người lái cùng các đơn vị phát triển công nghệ chống UAV cùng tham gia. Chúng tôi cũng muốn các binh sĩ có mặt tại đó để họ có thể nâng cao kỹ năng và làm việc sát cánh với các nhà phát triển công nghệ”.

Lầu Năm Góc đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng sản xuất 300.000 thiết bị bay không người lái cảm tử giá rẻ và sẵn sàng chi 54,6 tỷ USD trong năm tới cho chương trình tác chiến UAV mở rộng.

Thiết bị bay không người lái giám sát và tấn công đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng UAV để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới và tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Vào đầu tháng 6, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết các công ty của nước này hiện có khả năng sản xuất hơn 15.000 thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mỗi ngày, tăng từ khoảng 15.000 chiếc mỗi tháng vào năm 2023.

Một mặt Mỹ mang viện trợ, cung cấp vũ khí cho Ukraine, một mặt cũng nhận lại được nhiều kinh nghiệm chiến trường để tối ưu hóa vũ khí.

Nga đã cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp công nghệ thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác cho Kiev khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trở thành một bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột.

Ngoài ra, Lục quân Mỹ cũng đang xem xét xây dựng một bãi thử nghiệm ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động thử nghiệm nâng cao hơn, có thể bao gồm cả các hệ thống siêu vượt âm.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm đối phó UAV, các đội quân Ukraine ngày càng chia sẻ nhiều kinh nghiệm tác chiến với các đối tác nước ngoài và hỗ trợ các hoạt động chống máy bay không người lái ở nước ngoài.

Vào tháng 3, một số quốc gia vùng Vịnh đã tìm đến các chuyên gia Ukraine để hỗ trợ đối phó với máy bay không người lái tấn công một chiều trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Đầu năm nay, Lục quân Pháp đã giới thiệu một loạt hệ thống mới được phát triển trực tiếp dựa trên các quan sát thực tế từ Kyiv, bao gồm máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang, giải pháp hỗ trợ hỏa lực cơ động và các biện pháp bảo vệ phương tiện chống lại tấn công bằng máy bay không người lái.

Các quan chức Pháp cho biết các dự án này phản ánh tầm quan trọng của đổi mới nhanh, hệ thống giá rẻ và khả năng thích ứng công nghệ chiến trường với nhu cầu thực tiễn.

Năm ngoái, NATO đã tích hợp các bài học từ Ukraine vào Dự án Chung Optic Windmill, cuộc tập trận phòng không lớn nhất của liên minh, bao gồm các kịch bản đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa tương tự như trên chiến trường.

Ukraine có thể vượt lưới tác chiến điện tử Nga | Báo Điện tử VOV

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