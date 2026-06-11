Mục sở thị Kia New Sorento Hybrid tại Việt Nam, giá bán từ 1,349 tỷ đồng

[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.

Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.

[GALLERY] CSU gây sốc, 500.000 người dùng ChatGPT, giáo sư nổi giận Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Audi Q7 2026 chính thức trình làng, SUV hạng sang được "trang bị tận răng" Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.

Khi công nghệ trở thành vận mệnh quốc gia: Cơ hội và chiến lược Sự thịnh vượng của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào những gì thiên nhiên ban tặng, mà vào năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nissan bất ngờ "hồi sinh" mẫu xe sedan Primera sau 19 năm vắng bóng Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.