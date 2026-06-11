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Mục sở thị Kia New Sorento Hybrid tại Việt Nam, giá bán từ 1,349 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Kia New Sorento Hybrid ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD, giá bán từ 1.349 đến 1,399 tỷ đồng.

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Sau khi chính thức được nhà phân phối Thaco Auto ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối tuần vừa qua, những chiếc xe SUV Kia New Sorento Hybrid đã về đến các đại lý chính hãng tại Hà Nội. Ở lần nâng cấp này, xe có 2 phiên bản bao gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD.
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Ở lần nâng cấp này xe vẫn tương tự bản nâng cấp facelift đã ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 9/2025. Thiết kế của Kia New Sorento Hybrid gây ấn tượng với thiết kế bề thế, hiện đại. Mẫu xe nổi bật với cụm đèn trước và sau dạng LED Star-map đặc trưng nhận diện mới của thương hiệu.
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New Sorento Hybrid mới sở hữu mâm kích cỡ 19 inch kiểu mới với thiết kế đa chấu thể thao kết hợp cùng cản trước viền chrome mạnh mẽ, đậm chất SUV, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng địa hình của khách hàng, phục vụ công việc hàng ngày và những chuyến du lịch cùng gia đình vào cuối tuần.
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Không gian nội thất New Sorento Hybrid được thiết kế với 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế 3 có thể gập phẳng linh hoạt để tối ưu hóa khoang hành lý phù hợp cho những chuyến công tác dài ngày hay kỳ nghỉ cùng gia đình. Vô lăng D-cut 2 chấu kiểu mới mang đến cảm giác cầm nắm thể thao, tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng.
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Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế đậm chất công nghệ với cần số điện tử dạng núm xoay, các chi tiết ốp vân gỗ cao cấp cùng bố cục tinh giản đặc trưng của các dòng xe Kia thế hệ mới. Các tiện nghi công nghệ nổi bật gồm cụm màn hình kép Panoramic liền khối 12.3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây ; hệ thống âm thanh Bose 12 loa; cần số điện tử núm xoay, lẫy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử Auto Hold và màn hình HUD…
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Điểm nhấn khác biệt lớn nhất của Kia Sorento Hybrid 2026 đương nhiên nằm bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, hãng Kia đã bố trí hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp, mô-tơ điện hiệu suất cao và pin lithium-ion polymer tương tự Sportage Hybrid mới.
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Hệ thống này sản sinh tổng công suất kết hợp 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm đồng thời chỉ tiêu hao 4,9 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Ngoài ra, Kia Sorento Hybrid 2026 còn có công nghệ kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC nhờ khả năng điều khiển chính xác của mô-tơ điện.
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Bên cạnh đó là hệ thống phanh tái sinh thông minh​ cho phép người lái tùy chỉnh ba cấp độ thu hồi năng lượng thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng. Ở chế độ Auto, xe có thể tự động điều chỉnh lực tái tạo dựa trên điều kiện giao thông, địa hình và khoảng cách với phương tiện phía trước.
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Các trang bị an toàn bị động và chủ động phong phú cũng được trang bị cho mẫu SUV cỡ D này. Xe sở hữu 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau/bên hông, hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi mới.
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Cuối cùng là hệ thống treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh với công nghệ van giảm chấn đa dòng độc lập cùng phuộc trước giảm chấn hai hướng. Khả năng cách âm được tăng cường nhờ việc trang bị kính cách âm chuyên dụng cho toàn bộ cửa xe mang lại không gian yên tĩnh hơn.
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Tại thị trường Việt Nam, Kia New Sorento Hybrid vừa được công bố giá bán cho 2 phiên bản 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD lần lượt là 1.349 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng. Khách đặt sớm sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng.
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Xe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe và 7 năm hoặc 150.000 km cho pin. Tại Việt Nam, Kia New Sorento Hybrid sẽ cạnh tranh các đối thủ như Hyundai SantaFe hybrid (1,369 tỷ đồng), Lynk & Co 08 (1,289-1,389 tỷ đồng).
Video: Trên tay KIA New Sorento Hybrid mới tại Việt Nam.

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