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Kia ra mắt MPV Carnival 2026 bản đặc biệt "chuyên cơ mặt đất" 9 chỗ ngồi

Tâm Võ

Kia vừa chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival High Roof tại thị trường Hàn Quốc với 9 chỗ ngồi phong cách "chuyên cơ".

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Phiên bản High Roof đặc biệt này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dải sản phẩm của dòng xe MPV Kia Carnival, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn cao cấp với không gian nội thất vượt trội nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn so với bản limousine truyền thống.
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Điểm khác biệt lớn nhất của Kia Carnival High Roof 2026 nằm ở thiết kế phần nóc xe được nâng cao thêm 270 mm so với bản tiêu chuẩn. Nhờ đó, mẫu xe mang đến không gian trần xe rộng rãi hơn đáng kể, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai và thứ ba.
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Kia cho biết đây là giải pháp tối ưu dành cho những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài hoặc khách hàng doanh nghiệp cần một phương tiện đưa đón cao cấp với trải nghiệm thoải mái hơn.
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Kia trang bị cho Carnival High Roof phần mui xe bằng thép nguyên khối giống hệt phiên bản đầu bảng High Limousine. Điều này giúp tăng độ cứng vững thân xe, cải thiện độ bền và đảm bảo khả năng bảo vệ hành khách tốt hơn khi xảy ra va chạm.
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Về thiết kế, Carnival High Roof vẫn giữ ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Carnival nhưng được nhấn mạnh vẻ sang trọng bằng các chi tiết mạ chrome chạy ngang thân xe, tạo cảm giác dài và cao cấp hơn. Ở phía sau, cụm đèn phanh LED trên cao cỡ lớn không chỉ tăng tính nhận diện mà còn góp phần cải thiện độ an toàn cho các phương tiện di chuyển phía sau.
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Bước vào khoang nội thất, mẫu MPV Carnival High Roof này hướng đến phong cách lounge cao cấp với không gian rộng mở hơn rõ rệt. Kia sử dụng vật liệu da lộn cao cấp cho trần xe và các trụ nội thất nhằm tăng cảm giác sang trọng, đồng thời cải thiện khả năng cách âm.
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Ngoài ra, mẫu xe MPV Kia Carnival High Roof 2026 mới còn được tích hợp hệ thống đèn đọc sách LED riêng cho hàng ghế sau trên phần khung mui cao, giúp hành khách có thể làm việc hoặc đọc sách trong những chuyến đi dài mà không ảnh hưởng đến người lái.
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Ở giai đoạn đầu, Kia ưu tiên ra mắt cấu hình 9 chỗ nhằm đáp ứng nhóm khách hàng gia đình và vận chuyển hành khách. Trong khi đó, phiên bản 7 chỗ cao cấp hơn dự kiến sẽ được bổ sung vào nửa cuối năm nay, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân hoặc dịch vụ vận chuyển VIP.
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Về vận hành, Kia cung cấp hai tùy chọn động cơ cho Carnival High Roof. Đầu tiên là động cơ xăng 3.5L, tập trung vào khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà.
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Tùy chọn thứ hai là động cơ hybrid 1.6L tăng áp, phù hợp với xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp, đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị.
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Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Carnival High Roof 2026 có giá bán dao động từ 34.419 USD đến 39.769 USD. Nếu được đưa về Việt Nam với trang bị tương tự, Carnival Hi Limousine nhiều khả năng sẽ có giá tiệm cận Volkswagen Viloran đang được phân phối với mức từ hơn 2 tỷ đồng.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Kia Carnival High Roof 2026 mới.
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