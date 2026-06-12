Kawasaki KLX150XPL 2027 ra mắt - cào cào hoài cổ khiến dân phượt phát mê

7-Eleven hợp tác New Balance ra mắt máy ảnh mini chỉ 24 gram, hỗ trợ chụp ảnh, quay video và ghi âm, gây sốt giới trẻ Hong Kong.
Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Veloz Cross trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng lấy lại "ngôi vương" phân khúc MPV.
Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ.
Chỉ bằng một tin nhắn SMS, chiếc ổ SSD đời mới này sẽ lập tức tự hủy bằng dòng điện cao áp.
Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.
Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại đạn dược do Mỹ sản xuất, chuyển giao cho quân Anh.
Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.
Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.
NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.