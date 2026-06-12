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Kawasaki KLX150XPL 2027 ra mắt - cào cào hoài cổ khiến dân phượt phát mê

Hải Nam

Kawasaki KLX150XPL 2026 vừa chính thức ra mắt, phiên bản mới nhất của dòng xe cào cào này mang phong cách hoài cổ, có kính chắn gió lớn và phần đầu đầy cá tính.

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Dòng xe cào cào cỡ nhỏ Kawasaki KLX150 trong những năm qua đã được ưa chuộng bởi độ bền bỉ và giá rẻ, điều này khiến hãng môtô Nhật Bản cũng đã tung ra nhiều biến thể như bản thường, supermoto (SM), chiều cao yên lớn (L).
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Tiếp tục duy trì thành công của dòng xe, Kawasaki lại vừa tiếp tục tung thêm một biến thể mới của KLX150 là XPL 2027 mới. Về cơ bản, KLX150XPL là một chiếc KLX150L nhưng được cải tiến để có dáng hoài cổ hơn và đi đường trường thoải mái hơn.
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Những thay đổi quan trọng nhất trên Kawasaki KLX150XPL 2027 mới hội tụ ở phần đầu, với đèn pha choá tròn LED được bao phía trên bởi kính chắn gió cao. Quan trọng hơn, KLX150XPL cũng chỉ được bán với duy nhất phiên bản màu "xanh Kawa" mới nhất này.
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Kawasaki đã phối màu và thiết kế tem xe gợi nhớ trực tiếp về các dòng KLX từ thập niên 80-90 của Thế kỷ XX. Do dựa trên KLX150L, bản XPL dùng vành 21-18 inch để đem tới khả năng vượt địa hình cao hơn. Đi kèm vành trước là lốp bản 2,75-21 45P.
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Dù có giá bán rẻ nhưng Kawasaki vẫn trang bị cho KLX150XPL cặp phuộc upside-down đường kính ti trong 35mm, đạt khoảng hành trình lên tới 175mm. Hệ thống phanh trước có dạng đĩa đơn đường kính 240mm hình bông hoa, kèm heo 2 piston giống như KLX250.
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Hệ thống treo của xe là khung thép đặc trưng, đi kèm khối động cơ xi-lanh đơn SOHC 2 van làm mát bằng không khí với 5 cấp số. Với đường kính trái piston 58mm và hành trình xi-lanh 54,4mm, động cơ này có dung tích thực 144cc và tỉ số nén 9.5:1.
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Dù có dung tích cao nhưng Kawasaki KLX150XPL 2027 lại chỉ đạt công suất 12PS và mô-men xoắn 11,3Nm. Giống như KLX250, Kawasaki đã thiết kế cỗ máy này hướng tới sự bền bỉ, thay vì chạy theo công suất.
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Tại thị trường Indonesia, Kawasaki KLX150XPL có giá 44,8 triệu Rupiah (tương đương 65,5 triệu đồng). Mẫu xe này được xem là phù hợp với những nhóm khách hành có chiều cao khiêm tốn và thể hình nhỏ nhưng đam phê phượt nhẹ.
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Hiện, tất cả các dòng Kawasaki KLX150 đang bán ra tại thị trường châu Á đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người yêu thích xe môtô địa hình. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này cũng được khá nhiều bạn trẻ tin dùng bởi tính đa dụng, đi kèm mức giá khá hợp lý...
Video: Giới thiệu mẫu xe cào cào Kawasaki KLX150XPL 2027 mới.

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