Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming

[GALLERY] CSU gây sốc, 500.000 người dùng ChatGPT, giáo sư nổi giận Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Audi Q7 2026 chính thức trình làng, SUV hạng sang được "trang bị tận răng" Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.

Khi công nghệ trở thành vận mệnh quốc gia: Cơ hội và chiến lược Sự thịnh vượng của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào những gì thiên nhiên ban tặng, mà vào năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nissan bất ngờ "hồi sinh" mẫu xe sedan Primera sau 19 năm vắng bóng Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.

Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.

Lo sợ mất kiểm soát Anthropic kêu gọi ngừng phát triển AI Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.

Mục sở thị Mazda MX-5 2026 - chốt giá từ dưới 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.

Vespa và Piaggio tại Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe ga lỗi đèn pha Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Vị giáo sư sinh ra để nghiên cứu vắc xin GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.