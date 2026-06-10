Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming

Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.
Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.
Sự thịnh vượng của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào những gì thiên nhiên ban tặng, mà vào năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.
Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.
Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.
Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.
Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.
GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.
Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.