Hôm nay, Quốc hội xem xét 5 dự án luật, thảo luận sửa đổi Luật Đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 5/8, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật, đồng thời thảo luận ở tổ và tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra đối với ba dự án luật nêu trên.

Quốc hội cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật này.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án luật gồm: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tiếp đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu và làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.