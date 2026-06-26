Google ra mắt ứng dụng tài chính Finance trên Android

Sau thời gian thử nghiệm beta bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, phiên bản Google Finance được thiết kế lại với trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đã chính thức ra mắt cùng với ứng dụng Android mới.

Google bắt đầu thử nghiệm một cuộc đại tu lớn đối với dịch vụ Finance vào năm 2025. Các mô hình Gemini cho phép người dùng đặt câu hỏi về cổ phiếu và tiến hành nghiên cứu, đồng thời cung cấp các biểu đồ nâng cao và dữ liệu thời gian thực.

Ứng dụng Google Finance quay trở lại trên Android sau hơn 10 năm, tích hợp AI.

Ứng dụng Google Finnace gốc từng bị gỡ bỏ vào năm 2015. Từ đó, Google Finance vẫn hoạt động trực tuyến trên trình duyệt.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Google đã rút gọn giao diện này, loại bỏ một số tính năng chuyên sâu như danh mục đầu tư (Portfolio) tùy chỉnh và chuyển hướng sang việc tra cứu thông tin nhanh trên công cụ tìm kiếm.

Dữ liệu tài chính, chứng khoán được Google chuyển đổi và tích hợp dưới dạng hàm trong Google Sheets để người dùng tự động kéo dữ liệu lịch sử và theo dõi danh mục cá nhân

Google Finance hiện đã kết thúc giai đoạn beta với hai tính năng mới. Tính năng Danh mục đầu tư (Portfolios) đang được triển khai trên toàn cầu, cho phép người dùng xem “toàn bộ các khoản đầu tư được tổng hợp trong một bảng điều khiển duy nhất, hiển thị dữ liệu hiệu suất cũng như các thông tin chi tiết về phân bổ tài sản và nhiều hơn nữa.”

Bạn có thể tạo danh mục đầu tư bằng cách thêm ảnh chụp màn hình hoặc tải lên các tệp (PDF và CSV) chứa thông tin chi tiết về các khoản nắm giữ của mình lên Google Finance.

Sau khi thiết lập danh mục đầu tư, bạn có thể dễ dàng đi sâu hơn với công cụ nghiên cứu. Hãy thử đặt các câu hỏi như “những ngành nào hiện đang bị thiếu trong danh mục đầu tư của tôi?” hoặc “phân bổ thu nhập cố định ảnh hưởng thế nào đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tôi?”

Google Finance hiện cho phép bạn yêu cầu các bản tóm tắt tùy chỉnh theo cách trò chuyện tự nhiên. Ví dụ: “Gửi cho tôi bản tóm tắt trước giờ giao dịch hàng ngày, phân tích các biến động đáng chú ý qua đêm của các loại tiền mã hóa lớn.”

Sau khi được tạo, bạn sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng, đồng thời các cảnh báo cũng sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển nghiên cứu của Google Finance trực tuyến.

Các tính năng AI sẽ giúp ích rất nhiều cho người dùng trong truy vấn thông tin.

Khi ra mắt, ứng dụng Google Finance cho phép bạn truy cập danh sách theo dõi, xem dữ liệu thời gian thực với các khoảnh khắc quan trọng do AI phân tích “giải thích lý do cổ phiếu biến động”, và cập nhật các bản tin tài chính trực tiếp. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng công cụ nghiên cứu AI.

Về mặt giao diện, ứng dụng nổi bật với thanh công cụ nổi cùng tính năng “Hỏi” ở góc màn hình. Thiết kế Material 3 Expressive được áp dụng rộng rãi trên toàn ứng dụng.

Trong những tháng tới, Google sẽ bổ sung tính năng nghe trực tiếp các cuộc họp công bố lợi nhuận và cập nhật cả hai tính năng mới ra mắt hôm nay. Google Finance hiện đã có mặt trên Android, còn ứng dụng iOS dự kiến sẽ ra mắt “trong năm nay.”

Google bổ sung trình tạo nhạc Lyria 3 vào Gemini AI.

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