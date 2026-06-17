Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Google dự đoán máy tính lượng tử phá mã hóa năm 2029

Minh Quân - Hà Anh

Google cảnh báo máy tính lượng tử có thể phá vỡ mã hóa vào năm 2029, thúc đẩy NIST và Nhà Trắng khuyến nghị chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.

Video tiếp theo
back to top