Gắp thành công kim băng sắc nhọn trong thực quản bệnh nhi người Kazakhstan

Trước đó, ngày 4/7, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) được chuyển khẩn cấp từ một bệnh viện ở Đà Nẵng trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm do nuốt phải một chiếc kim băng đang bung mở.

Tại đây, các bác sĩ xác định dị vật sắc nhọn có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và trực tiếp đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật chuyên sâu.

Sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, không xuất hiện biến chứng...



Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức để xây dựng phương án can thiệp tối ưu. Ê-kíp liên chuyên khoa nhanh chóng phối hợp thực hiện nội soi cấp cứu.

Nhờ kiểm soát tốt quy trình gây mê hồi sức cùng việc sử dụng khéo léo các dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ gắp chiếc kim băng sắc nhọn ra ngoài an toàn, không làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản và không ghi nhận bất kỳ tai biến nào.

Được biết, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ bởi đầu sắc nhọn rất dễ dịch chuyển, gây tổn thương sâu trong suốt quá trình thao tác.

Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, không xuất hiện biến chứng và dự kiến sẽ xuất viện những ngày tới.