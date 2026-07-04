Cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch ở Khánh Hoà

Ngày 4/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 16 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ IV - mức độ nặng nhất của bệnh với nhiều biến chứng nguy hiểm về thần kinh, hô hấp và tuần hoàn.

Được biết, bệnh nhi Đ.X.Th. (16 tháng tuổi, ở xã Phước Hữu) nhập viện trong tình trạng sốt, giật mình, chới với. Bệnh diễn tiến nhanh sang tay chân miệng độ 4 với các biểu hiện nặng như: run chi, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, suy hô hấp nặng.

Ngay lập tức, Khoa Nhi đã triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản và thở máy. Đồng thời, bệnh viện tiến hành hội chẩn toàn viện và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi Đồng 2 để đánh giá toàn diện bệnh nhân.

Bác sĩ đang thăm khám, điều trị cho bệnh nhi...

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến quá nhanh, quá nặng, các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện đã thống nhất đưa ra giải pháp điều trị.

Sau đó, nhóm nhân viên lọc máu đã thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục cấp cứu ngay tại bệnh viện. Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu nhi, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, đặc biệt khó thực hiện trên trẻ nhỏ do cân nặng thấp, mạch máu nhỏ và tình trạng huyết động thường không ổn định.

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, ca lọc máu liên tục đã được thực hiện thành công.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, ổn định hoàn toàn và dự kiến được xuất viện trong những ngày tới.