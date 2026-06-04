Bé trai 2 tuổi nguy kịch do biến chứng bệnh tay chân miệng

Ngày 4/6, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một bệnh nhi 2 tuổi mắc tay chân miệng độ IV - mức độ nặng nhất của bệnh với nhiều biến chứng nguy hiểm về thần kinh, hô hấp và tuần hoàn.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi Đ.T.B.N. (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, giật mình nhiều, quấy khóc, mệt lả, nổi ban phỏng nước ở tay chân và loét miệng.

Trước đó, trẻ được gia đình theo dõi tại nhà do chỉ xuất hiện các tổn thương ở lòng bàn tay, bàn chân và khoang miệng. Khi trẻ sốt cao hơn, xuất hiện các cơn giật mình liên tục, gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán tay chân miệng độ IIb nhóm 1 và điều trị ban đầu. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nhanh, trẻ xuất hiện cơn co giật, suy hô hấp nên được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng được cứu sống.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ghi nhận trẻ trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, suy hô hấp nặng, thở nhanh, phổi nhiều ran ẩm, bụng chướng, giật mình liên tục, môi tím tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt và sốt cao kéo dài.

Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ xác định trẻ mắc bệnh tay chân miệng độ IV kèm biến chứng thần kinh và hô hấp nặng. Ê-kíp điều trị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, sử dụng thuốc chống phù não, an thần, truyền globulin miễn dịch (IVIG), lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, cai máy thở thành công, tự thở tốt, hết các cơn co giật, ăn uống bình thường trở lại và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Được biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ, song một số ca do virus Enterovirus 71 (EV71) có thể chuyển nặng rất nhanh, gây biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn và đe dọa tính mạng.