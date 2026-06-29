[GALLERY] Tên lửa Patriot PAC-2 GEM-T mảnh ghép lợi hại của Patriot





Tên lửa PAC-2 GEM-T (viết tắt của cụm từ Guidance Enhanced Missile - Tactical) là phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng tên lửa Patriot đời đầu, được thiết kế để giải quyết những hạn chế của thế hệ cũ.

Điểm cốt lõi khiến GEM-T trở thành một "sát thủ" đáng gờm chính là khả năng đánh chặn được tối ưu hóa cho các mục tiêu có diện tích phản xạ radar thấp và các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Khác với các dòng tên lửa chỉ dựa vào va chạm vật lý để tiêu diệt mục tiêu, GEM-T sử dụng đầu đạn phân mảnh công suất lớn, được kích nổ bằng ngòi nổ tiệm cận cải tiến, cho phép tiêu diệt mục tiêu dù chỉ bay sượt qua ở khoảng cách gần.

Về mặt thông số kỹ thuật, ưu thế lớn nhất của PAC-2 GEM-T nằm ở tầm tác chiến mở rộng đầy ấn tượng, với hiệu quả chiến đấu vượt ngưỡng 150 km.

Trong khi nhiều loại tên lửa phòng không tầm ngắn thường bất lực trước các mục tiêu bay nhanh ở độ cao lớn hoặc các loại tên lửa hành trình bay bám địa hình, GEM-T lại tỏ ra vô cùng linh hoạt.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa đã được nâng cấp với bộ vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số mới, cho phép phân biệt mục tiêu thực và các loại mồi bẫy điện tử hoặc vật thể gây nhiễu tốt hơn hẳn so với phiên bản PAC-2 gốc.

Điều này giúp tên lửa có xác suất trúng đích cực cao ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp, nơi đối phương tìm cách làm mù radar dẫn đường. Việc tích hợp GEM-T vào hệ thống Wisła mang lại sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong việc phân bổ tài nguyên quốc phòng.

Trong một kịch bản tác chiến thực tế, các lực lượng thường không cần sử dụng đến những loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ bậc nhất như PAC-3 MSE cho mọi mục tiêu. Thay vào đó, PAC-2 GEM-T đóng vai trò là chủ lực, chuyên trách xử lý các mục tiêu tầm xa như máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái cỡ lớn.

Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo được độ phủ sóng an ninh trên diện rộng. Bằng cách kết hợp giữa các tổ hợp Patriot hiện có và kho đạn dược GEM-T mới, các nước không chỉ tự bảo vệ không phận của chính mình mà còn đóng góp trực tiếp vào năng lực răn đe chung của NATO tại sườn Đông châu Âu.

Với khả năng đánh chặn từ xa và độ tin cậy đã được kiểm chứng qua nhiều môi trường thử nghiệm khắt khe, PAC-2 GEM-T chắc chắn sẽ là mảnh ghép quan trọng nhất giúp hệ thống Patriots trở thành một trong những lá chắn tên lửa hiện đại và đáng gờm.

Mỹ mua thêm tên loạt lửa đánh chặn Patriot GEM-T.