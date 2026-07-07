[GALLERY] Micro không dây bùng nổ, thành "vũ khí" của creator 2026

[GALLERY] Dùng laptop sai cách, nhiều người âm thầm làm hại cột sống cổ Không phải bàn phím hay chuột, vị trí màn hình laptop quá thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều người đau cổ, mỏi vai sau nhiều năm làm việc.

[GALLERY] Châu Âu nắng nóng kỷ lục, hãng điều hòa Trung Quốc thắng lớn Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.

[GALLERY] AI giải mã tiếng chim, ngày nói chuyện với động vật sắp tới? AI vừa giúp các nhà khoa học giải mã 11 "từ vựng" của chim sẻ vằn, mở ra hy vọng con người có thể giao tiếp với động vật trong tương lai không xa.

Hợp đồng 6 tỷ USD đánh dấu 'bước tiến lớn' cho tiêm kích GCAP Anh, Ý, Nhật bất ngờ trao hợp đồng 4,6 tỷ bảng Anh (6,1 tỷ USD) cho các tập đoàn hàng không quốc gia của mình để cùng phát triển máy bay chiến đấu GCAP.

[GALLERY] Apple khẩn báo người dùng iPhone cập nhật ngay để tránh rủi ro Apple vừa phát hành iOS 26.5.2 với gần 25 bản vá bảo mật quan trọng, khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật ngay để ngăn nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu.

Nghiên cứu tạo ra tế bào nhân tạo có khả năng phát triển và tiến hóa Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo tế bào nhân tạo có thể lớn lên, phân chia và bắt đầu tiến hóa, mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu sự sống nhân tạo.

Sếp MG dừng phát sóng trực tiếp xe mới vì bị chê đạo nhái Sếp MG bất ngờ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của hãng sau khi nhiều người bình luận cho rằng mẫu sedan mới có thiết kế "nhái" Porsche Taycan và Xiaomi SU7.

Có thể tạo ra trọng lực nhân tạo như trong phim viễn tưởng không? Từ những trạm không gian quay khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng đến các dự án của NASA, ý tưởng tạo ra trọng lực nhân tạo đang dần tiến gần hiện thực.

Piaggio triệu hồi loạt xe ga Liberty 50 lỗi đèn pha gây nguy hiểm Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.