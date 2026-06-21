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[GALLERY] Khám phá tính năng Google Maps ít người biết nhưng cực kỳ hữu ích

Thiên Trang (TH)

Nhiều người dùng Google Maps suốt nhiều năm nhưng lại bỏ qua tính năng Saved Trips. Khi trải nghiệm, không ít người bất ngờ vì sự tiện lợi mà nó mang lại.

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Google Maps từ lâu đã trở thành ứng dụng quen thuộc hỗ trợ tìm đường cho hàng triệu người trên thế giới, tuy nhiên vẫn có những tính năng hữu ích bị bỏ quên trong thời gian dài, trong đó nổi bật là Saved Trips (Chuyến đi đã lưu), công cụ giúp theo dõi và quản lý các lộ trình thường xuyên một cách thông minh hơn.
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Nhiều người cho rằng những cung đường quen thuộc như từ nhà đến cơ quan, trường học hay phòng tập gym không cần đến ứng dụng chỉ đường, bởi họ đã thuộc lòng từng ngã rẽ và tin rằng mình luôn biết tuyến đường nhanh nhất để di chuyển mỗi ngày.
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Tuy nhiên, thực tế giao thông luôn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường như tai nạn, ùn tắc, công trình thi công, cấm đường hoặc các sự cố bất ngờ khiến hành trình quen thuộc có thể trở thành cơn ác mộng nếu người dùng không cập nhật thông tin kịp thời.
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Đó cũng là lý do tính năng Saved Trips được đánh giá cao khi cho phép người dùng lưu sẵn các hành trình thường xuyên, từ đó dễ dàng kiểm tra thời gian di chuyển dự kiến và tình trạng giao thông chỉ với vài thao tác đơn giản mà không cần nhập lại địa chỉ mỗi ngày.
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Quá trình thiết lập Saved Trips trên Google Maps khá đơn giản, người dùng chỉ cần tìm kiếm điểm đến mong muốn rồi nhấn nút lưu hành trình, sau đó toàn bộ thông tin tuyến đường sẽ xuất hiện trong mục Chuyến đi đã lưu để truy cập nhanh bất cứ lúc nào.
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Không chỉ hữu ích cho việc đi làm, Saved Trips còn hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động thường ngày như đưa đón con đi học, ghé thăm người thân, đến bệnh viện, sân bay hoặc thực hiện những công việc định kỳ mà thời gian di chuyển có thể thay đổi theo tình hình giao thông thực tế.
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Một ưu điểm đáng chú ý khác là khả năng so sánh nhiều lộ trình hoặc nhiều điểm đến trên cùng một màn hình, giúp người dùng nhanh chóng đưa ra quyết định nên đi đâu trước, chọn địa điểm nào thuận tiện hơn hoặc lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp nhất.
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Dù không phải là tính năng nổi bật nhất trên Google Maps, Saved Trips vẫn được nhiều người đánh giá như một “trợ lý giao thông” thầm lặng, giúp giảm bớt sự bị động trước những thay đổi trên đường và mang lại trải nghiệm di chuyển chủ động, thoải mái hơn mỗi ngày.
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