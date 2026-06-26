Điểm chuẩn các trường chuyên Hà Nội giảm, tuyển bổ sung lớp 10 sôi động

Nhiều trường như trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)... điều chỉnh điểm chuẩn, tổ chức xét tuyển bổ sung, tăng cơ hội cho thí sinh đỗ vào lớp chuyên.

Cụ thể, chiều 26/6, trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội vừa chính thức thông báo tuyển bổ sung thí sinh vào một số lớp chuyên. Theo mức điểm mới, nhà trường giới hạn thời gian làm thủ tục nhập học từ 8h-10h 30 ngày 27/6 tại trường.

Cụ thể mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào các lớp chuyên Toán, Tin (thi bằng Toán), tiếng Anh, Địa lí, hướng dẫn thu hồ sơ trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027.​

Thí sinh tham dự kỳ thi chuyên năm nay. Ảnh csp.edu.vn.

Trước đó ngày 4-5/6, gần 7.500 thí sinh tranh suất vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc. Theo thông báo trước đó của trường, 6 khối chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh đều tuyển 70 học sinh mỗi khối; Địa lý và Sinh học tuyển 35 học sinh.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 ở nhiều khối chuyên. Theo đó, hầu hết các khối chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đều hạ điểm chuẩn so với mức công bố ngày 19/6, riêng khối chuyên Nhật không có sự thay đổi.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 ở đợt bổ sung như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ lưu ý, điểm chuẩn là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhà trường tổ chức nhập học vào sáng 26/6 (từ 8h đến 12h) tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thông tin trên mang lại niềm vui mừng vỡ òa cho nhiều phụ huynh và thí sinh bởi trường này nhiều năm không hạ điểm chuẩn.

Năm nay, trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 630 thí sinh, nhận hơn 5.100 hồ sơ đăng ký, tăng khoảng 1.700 so với năm ngoái. Các em đã làm bốn bài thi trong ngày 7/6.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Bên cạnh đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng vừa thông báo đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc tất cả thí sinh đạt từ 22,25 điểm đến dưới 22,75 điểm. Trước đó, nhà trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển là 22,75 điểm. Như vậy, đợt xét tuyển bổ sung, điểm chuẩn đã hạ 0,5 điểm.

Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm các bài thi tuyển sinh. Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc xếp thí sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố.