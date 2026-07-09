CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt vùng ngập lụt

Chiều 9/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đoạn đường thuộc Km 249+600 Quốc lộ 37 (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) bị ngập sâu. Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời có mặt phân luồng, cảnh báo nguy hiểm và sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa người dân cùng phương tiện qua khu vực ngập, bảo đảm an toàn.

Video: Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân vượt vùng ngập an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm 8/7 đến rạng sáng 9/7 trên địa bàn xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai (Tỉnh lộ 170) và xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai (Quốc lộ 70) cũng đã xảy ra một số điểm ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Cụ thể, tại Km60+600, Tỉnh lộ 170 (xã Yên Thành): Nước lũ tràn qua mặt đường, các phương tiện hiện chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng đang tổ chức cảnh báo, cấm đường và theo dõi diễn biến mực nước.

Km62+200, Tỉnh lộ 170 (xã Yên Thành): Điểm sạt lở đã được khắc phục, giao thông đã trở lại bình thường.

Km54+100, Quốc lộ 70 (xã Bảo Ái): Nước vẫn ngập cục bộ trên mặt đường, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai duy trì lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các sự cố do mưa lớn gây ra, bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực xã Yên Thành trên Tỉnh lộ 170 và xã Bảo Ái trên Quốc lộ 70 cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn.

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