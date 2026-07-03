Sức khỏe 2 nạn nhân bị tài xế ô tô tông trúng rồi bỏ chạy ở Lào Cai

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường, xảy ra tại phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai).

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế ô tô trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1967, trú tại tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30H-159.86. Hai nạn nhân lần lượt là anh Phạm Xuân Chiều (sinh năm 1989) và anh Trần Ngọc Minh (sinh năm 1985), cùng trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng Công an khám nghiệm phương tiện gây tai nạn.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má; anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Công an xác định, trước đó khoảng 21h40 ngày 1/7/2026, tại khu vực trước số nhà 1480, đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường (phường Cam Đường) ông Nguyễn Văn Thắng lái xe ô tô biển số nêu trên lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường. Do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào anh Phạm Xuân Chiều và anh Trần Ngọc Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Ông Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên người này đã rời khỏi nơi cư trú. Đến khoảng 7h30 ngày 2/7/2026, sau khi được lực lượng Công an vận động, ông Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người này không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính; lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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