Cơn sốt mua hoa hồi làm thảo dược, thị trường nội địa tăng nhiệt mạnh

Thời gian gần đây, hoa hồi - loại gia vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc - được nhiều người tiêu dùng trong nước tìm mua nhờ công dụng trong chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Theo ghi nhận trên thị trường, lượng tìm kiếm và đặt mua hoa hồi khô trên các sàn thương mại điện tử cũng như tại các cửa hàng thực phẩm có xu hướng tăng. Nhiều người tiêu dùng không chỉ sử dụng hoa hồi làm gia vị mà còn ứng dụng trong một số phương pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Theo Tổ chức nghiên cứu tài nguyên thực vật Đông Nam Á (PROSEA), cây hồi chỉ phát triển tốt ở độ cao từ 300-700 mét so với mực nước biển, cần điều kiện khí hậu ôn hòa, độ ẩm ổn định và mỗi năm chỉ cho thu hoạch hai vụ.

Đặc điểm sinh trưởng này khiến nguồn cung hoa hồi không quá dồi dào. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có diện tích trồng hồi lớn trên thế giới, góp phần tạo lợi thế cho mặt hàng này trên thị trường.

Hoa hồi xứ Lạng đắt khách trong nước, người dân ráo riết tìm mua

Khảo sát tại các chợ truyền thống và đại lý kinh doanh gia vị ở Hà Nội cho thấy, giá hoa hồi khô bán lẻ hiện dao động từ 150.000-180.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Trong khi đó, các sản phẩm đóng gói tại siêu thị có giá quy đổi cao hơn.

Chị Hà Linh, chủ một sạp kinh doanh gia vị, cho biết: "Từ đầu năm đến nay giá hoa hồi nhập từ các mối buôn có xu hướng tăng nhẹ nhưng sức mua trong nước nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Đây là loại gia vị thiết yếu quanh năm cho các hàng quán kinh doanh phở, bò kho, hoặc các xưởng sản xuất ngũ vị hương nên lượng hàng tiêu thụ mỗi tháng cho cả khách sỉ và khách lẻ luôn đều đặn".

Ngoài vai trò là gia vị, nhiều người tiêu dùng còn sử dụng hoa hồi trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Thiên Sang (Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi thường xuyên mua hoa hồi khô trong nhà. Bên cạnh việc sử dụng làm gia vị giúp các món kho, món nướng có hương vị thơm ngon hơn, tôi còn dùng hoa hồi để nấu nước ngâm chân giữ ấm vào mùa lạnh, hoặc đốt xông nhà nhằm mục đích khử khuẩn và xua đuổi muỗi trùng. Mùi tinh dầu hồi tự nhiên rất dễ chịu, giúp giải tỏa áp lực tinh thần và thư giãn đầu óc cực kỳ hiệu quả sau những giờ làm việc căng thẳng."

Nhu cầu tiêu thụ trong nước gia tăng đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến và đóng gói nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời đáp ứng xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo mộc của người tiêu dùng.

Theo Tổ chức nghiên cứu tài nguyên thực vật Đông Nam Á (PROSEA), cây hồi chỉ phát triển tốt ở độ cao từ 300-700 mét so với mực nước biển, cần điều kiện khí hậu ôn hòa, độ ẩm ổn định và mỗi năm chỉ cho thu hoạch hai vụ.

Đặc điểm sinh trưởng này khiến nguồn cung hoa hồi không quá dồi dào. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có diện tích trồng hồi lớn trên thế giới, tạo lợi thế cho loại cây gia vị này trong sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với hoa hồi trên thị trường trong nước.