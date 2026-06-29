Sức mua giảm nhanh, thị trường máy lạnh chạm đáy thấp điểm sau mùa nóng

Khép lại chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm, thị trường máy lạnh đang phải đối mặt với áp lực dội hàng khi sức tiêu thụ đột ngột chững lại trong tháng 6. Theo chia sẻ từ các chuỗi bán lẻ, thời tiết hạ nhiệt đã khiến nhu cầu mua sắm của người dân giảm sâu.

Nguồn hàng lớn tích trữ từ đầu mùa cộng với sức mua giảm sâu đã tạo ra áp lực tồn kho kỷ lục cho các doanh nghiệp. Ước tính, toàn thị trường hiện vẫn còn khoảng 1 triệu bộ máy lạnh chưa thể tiêu thụ, buộc các nhà bán lẻ phải tìm phương án giải phóng hàng tồn.

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Số liệu từ các hệ thống điện máy lớn cho thấy, doanh số máy lạnh mùa nóng năm nay ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa đạt tới mức bùng nổ như kỳ vọng của các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, tâm lý thắt chặt chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng của người tiêu dùng đã khiến thị trường có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các phân khúc.

Sự sụt giảm đột ngột của thị trường khiến không ít người tiêu dùng lẫn các đơn vị kinh doanh ngỡ ngàng. Dự định mua thêm một chiếc máy lạnh cho phòng khách từ tháng trước, nhưng đến nay, chị Phương Dung (Hà Nội) đã quyết định hoãn lại kế hoạch này. Chị Dung chia sẻ:

"Mấy tháng trước nắng nóng đỉnh điểm, tôi định mua thêm máy lạnh nhưng phần vì bận, phần vì ngại cảnh chen chúc, chờ đợi lắp đặt lâu. Sang tháng 6 này, thời tiết Hà Nội dịu mát hơn hẳn nhờ có mưa dông, nhu cầu không còn quá cấp thiết nữa nên gia đình tôi quyết định đợi đến cuối năm xem có đợt giảm giá sâu nào không rồi mới xem xét mua".

Thực trạng nhu cầu tiêu dùng sụt giảm đột ngột đang trực tiếp tạo nên bầu không khí ảm đạm tại các siêu thị điện máy. Trái ngược với cảnh tấp nập tư vấn, chốt đơn liên tục của giai đoạn cao điểm trước đó, nhiều cửa hàng hiện nay rơi vào cảnh "người bán nhiều hơn người mua", lượng khách vãng lai giảm mạnh.

Nhờ chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ cuối năm ngoái nên thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá cục bộ như các năm trước. Nguồn cung từ các thị trường truyền thống như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc hay các nhà máy lắp ráp nội địa luôn ở trạng thái ổn định.

Tuy nhiên, việc dự báo quá lạc quan về sức mua đã khiến nhiều đơn vị nhập hàng ồ ạt với số lượng lớn. Khi thời tiết chuyển sang mùa mưa, nhu cầu lắp đặt lập tức sụt giảm nhanh chóng, đẩy lượng hàng tồn kho tại các đại lý và hệ thống bán lẻ lên cao. Dù chưa chạm ngưỡng báo động, áp lực giải phóng dòng hàng này đang buộc các doanh nghiệp phải kích hoạt hàng loạt chương trình giảm giá, hỗ trợ trả góp 0% và miễn phí dịch vụ lắp đặt.

Nhân viên bán hàng tại một của hàng điện máy cho biết: "Năm nay các đại lý đều chủ động ôm hàng số lượng lớn từ đầu vụ vì dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài. Tuy nhiên, tháng 6 mưa nhiều và mát mẻ sớm khiến lượng khách giảm đến 50-60% so với tháng trước. Giờ máy lạnh chất đầy trong kho, áp lực chi phí rất lớn. Chúng tôi đang phải liên tục tung ra các chương trình giảm giá sâu, tặng combo công lắp đặt và vật tư để mong kích cầu, giải phóng bớt hàng tồn chứ không thể để năm sau được".

Theo đại diện một chuỗi bán lẻ điện máy, từ nay đến hết tháng 9 sẽ là giai đoạn cao điểm của cuộc chiến giảm giá giữa các thương hiệu. Mục tiêu hiện tại của các đại lý là xả nhanh hàng tồn để dọn đường cho các dòng sản phẩm mới của năm 2027. Tùy thuộc vào từng thương hiệu và phân khúc, mức giảm giá phổ biến đang được áp dụng dao động từ 5% đến 20%.

Giới chuyên môn nhận định, điểm sáng của thị trường năm nay là giá cả ổn định nhờ nguồn cung dồi dào. Dù vậy, xả hàng tồn kho sau mùa nóng vẫn là bài toán hóc búa khi sức mua ngành điện máy chưa phục hồi, buộc các hãng phải tiếp tục chạy đua khuyến mãi từ nay đến cuối năm.

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