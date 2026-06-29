Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Chi tiết xe bán tải địa hình Chery Jetour Zongheng F700 PHEV mới

Nguyễn Chung

Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.

4-2046.jpg
Thương hiệu Jetour đang mở rộng danh mục sản phẩm xe hybrid cắm điện của mình bằng việc chính thức ra mắt mẫu xe bán tải địa hình Zongheng F700. Mẫu xe này dự kiến ​​sẽ ra mắt chính thức tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu vào tháng 11 và được coi là phiên bản bán tải của SUV Zongheng G700 ra mắt năm ngoái.
6-5642.jpg
Kiến trúc hybrid cắm điện tích hợp hệ thống truyền động Kunpeng Super Hybrid CDM-O của Chery với động cơ hybrid 2.0TD chuyên dụng. Hệ thống được thiết kế này cung cấp công suất 155kW và mô-men xoắn 340Nm, với hiệu suất nhiệt tối ưu đạt 45,5%. Khả năng vận hành địa hình hạng nặng dựa trên khung gầm tích hợp cường độ cao kết hợp với hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép.
3-2289.jpg
Hệ thống điện của xe bán tải địa hình Chery Jetour Zongheng F700 PHEV sử dụng cấu hình điện áp cao 800V được thiết kế để tối đa hóa tốc độ nạp năng lượng. Xe tích hợp bộ pin Shenxing hai lớp 4C do CATL cung cấp. Công nghệ pin đặc biệt này cho phép sạc nhanh trong 10 phút, tăng dung lượng từ 20% lên 80%.
5-5185.jpg
Hệ thống điện và đốt trong kết hợp mang lại phạm vi hoạt động toàn diện lên đến 1300km trong điều kiện vận chuyển đường dài. Dữ liệu quy định được chứng nhận xác nhận mức tiêu thụ nhiên liệu cục bộ là 1,39 lít/100km trong các chu kỳ vận hành tiêu chuẩn.
7-9444.jpg
Kích thước tổng thể của F700 (D x R x C) lần lượt là (5495 x 2050 x 1985)mm. Khung gầm được đặt trên trục cơ sở 3350mm và cung cấp cấu hình nội thất 4 hoặc 5 chỗ ngồi. Để đảm bảo khả năng vận chuyển hàng hóa linh hoạt, thùng xe phía sau có dung tích lớn tích hợp nhiều điểm neo buộc hàng được lắp đặt sẵn.
9-2489.jpg
Các lựa chọn thiết kế ngoại thất hầm hố góc cạnh, thể hiện rõ ở lưới tản nhiệt phía trước hình chữ nhật nổi bật, được tô điểm bởi đèn LED lấy từ G700. Cụm lưới tản nhiệt hiển thị rõ ràng tên thương hiệu bằng chữ cái ở phần trung tâm. Cản trước và sau dành cho địa hình hiểm trở tối ưu hóa góc tơí để ngăn ngừa hư hại phần thân dưới khi vượt qua các địa hình gồ ghề, hiểm trở.
8-4469.jpg
Thân xe có thiết kế mui tạo ảo giác bán nổi và tay nắm cửa cơ khí chắc chắn. Nắp thùng có tấm ốp sơn đen bóng cao cấp nối liền cụm đèn hậu đa giác. Sự tiện lợi cho người lái được tăng cường với bậc lên xuống hai tầng tích hợp ở cản sau, bổ sung thêm bậc lên xuống bên hông phía sau bánh xe.
2-6413.jpg
Nội thất tương tự SUV G700 với màn hình điều khiển chính nổi 15,6 inch cùng với màn hình hiển thị liên tục 35,4 inch. Các thành phần trực quan này hoạt động trên hệ điều hành Zongheng chuyên dụng. Mức giá xe Chery Jetour Zongheng F700 PHEV hiện vẫn chưa được công bố chính thức.
Video: Giới thiệu bán tải địa hình Chery Jetour Zongheng F700 PHEV mới.
bài liên quan
#Chery Jetour Zongheng F700 PHEV 2027 mới #giá xe Chery Jetour Zongheng F700 PHEV 2027 #xe bán tải Chery Jetour Zongheng F700 PHEV #Chery Jetour Zongheng F700 PHEV chạy dầu điện #Chery Jetour Zongheng F700 PHEV tại Trung Quốc #ra mắt Chery Jetour Zongheng F700 PHEV
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top