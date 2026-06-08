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Chi tiết Mercedes-AMG G 63 dát vàng của Mansory "độc nhất vô nhị"

Nguyễn Chung

Mercedes-AMG G63 độ Mansory đầy sự phô trương, lên mức cực đoan với ngoại thất vàng mờ, trục cơ sở kéo dài, khoang sau thương gia và sức mạnh tới 820 mã lực.

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Hãng độ Mansory mới đây lại tiếp tục gây sốc khi trình làng một phiên bản Mercedes-AMG G63 "độc nhất vô nhị" đến mức thậm chí có thể bị xem là hơi "quá mức". Bản độ mới nhất này của hãng độ nổi tiếng nước Đức dựa trên biến thể Grande Entrée sở hữu ngoại thất vàng mờ đầy choáng ngợp, hướng thẳng đến nhóm khách hàng siêu giàu tại Trung Đông.
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Cụ thể, mẫu SUV địa hình hạng sang nổi tiếng đến từ Đức này đã được kéo dài trục cơ sở, sơn màu vàng nhám toàn thân và thậm chí được trang bị cửa sau mở ngược (suicide doors) - một chi tiết hiếm thấy trên bất kỳ mẫu xe G-Class nào.
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Chiếc Mercedes-AMG G63 độ Mansory lần này mang tên Grande Entrée, hiện đang được rao bán tại đại lý của Mansory ở Dubai. Ngoài lớp sơn vàng nhám nổi bật, điểm đặc biệt nhất là thân xe được kéo dài, giúp mở rộng khoang hành lý và tạo không gian cho hai ghế thương gia cực kỳ rộng rãi phía sau.
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Phần ngoại thất gần như được thay đổi hoàn toàn. Mansory thiết kế lại toàn bộ cản trước với lưới tản nhiệt mới, đèn LED định vị ban ngày độc đáo, nắp capo mới và các vòm bánh xe được nới rộng. Xe sử dụng bộ mâm hoàn toàn mới, sơn cùng màu vàng nhám với thân xe.
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Nhờ phần trục cơ sở được kéo dài, Mansory có thêm không gian để nâng cấp khoang sau theo phong cách limousine. Hàng ghế sau truyền thống của G63 cũng đã được thay bằng hai ghế thương gia độc lập với khoảng để chân rộng rãi hơn đáng kể.
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Bên trong cabin, bản độ sử dụng chất liệu da màu kem kết hợp điểm nhấn nâu, đi cùng hệ thống đèn viền trang trí cầu kỳ và bảng điều khiển trung tâm mới dành riêng cho hành khách phía sau.
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Cửa kính bên hông lớn hơn so với Mercedes-AMG G63 nguyên bản cũng giúp khoang nội thất đón nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, tạo cảm giác sang trọng và thoáng đãng. Động cơ V8 tăng áp kép nâng công suất lên 820 mã lực.
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Mansory không chỉ dừng lại ở phần hình thức. Khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép nguyên bản của Mercedes-AMG G63 đã được tinh chỉnh mạnh mẽ để tạo ra công suất 820 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 1.200 Nm.
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Dù hãng độ Mansory không công bố thông số tăng tốc chính thức, mẫu G-Class đặc biệt này được cho là đủ khả năng sánh ngang nhiều siêu xe đời cũ về khả năng bứt tốc, đồng thời vẫn duy trì năng lực off-road vốn là DNA đặc trưng của dòng G-Wagen.
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Giá bán của Mercedes-AMG G63 dát vàng nhà Mansory chưa được tiết lộ, nhưng với những gì mà hãng độ này trang bị, đây gần như chắc chắn là một chiếc SUV có giá ở ngưỡng hàng trăm nghìn USD.
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Mẫu xe SUV địa hình hạng sang Mercedes-AMG G63 chưa bao giờ là mẫu xe dành cho những người thích sự kín đáo, nhưng Mansory đã và đang luôn tìm được cách khiến chiếc SUV Đức trở nên nổi bật hơn nữa. và thành quả này chắc chắn sẽ khiến các đại gia Dubai sẵn sàng móc hầu bao để sở hữu.
Video: Mercedes-AMG G63 dát vàng của Mansory "độc nhất vô nhị".
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