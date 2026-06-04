Chất độc đáng sợ của loài hoa đẹp mang cái tên gây giật mình

Cây bả chó (Colchicum autumnale), còn được gọi là "nghệ tây mùa thu", là một loài thực vật có hoa thuộc họ Colchicaceae. Loài cây này phân bố tự nhiên tại nhiều khu vực ở châu Âu, đặc biệt là các đồng cỏ ẩm và vùng đồi thấp. Vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu, khi nhiều loài thực vật khác đã bắt đầu tàn úa, những bông hoa màu tím hồng của cây bả chó lại vươn lên khỏi mặt đất, tạo nên khung cảnh vô cùng nổi bật.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là hoa của cây xuất hiện trước cả lá. Sau khi hoa nở và tàn, cây bước vào mùa đông trong trạng thái gần như vô hình. Chỉ đến mùa xuân năm sau, những chiếc lá xanh dài cùng quả mới xuất hiện. Chu kỳ sống khác thường này từng khiến nhiều người dân châu Âu thời xưa tin rằng đây là một loài cây mang phép thuật.

Ảnh: terra

Tuy nhiên, điều làm Colchicum autumnale nổi tiếng không phải vẻ đẹp mà là chất độc colchicine chứa trong toàn bộ cơ thể cây. Colchicine là một alkaloid cực mạnh có khả năng ngăn cản quá trình phân chia tế bào. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng dữ dội, suy đa cơ quan và tử vong. Gia súc ăn phải cây bả chó thường bị ngộ độc nặng, và đây cũng là nguồn gốc của nhiều tên gọi dân gian liên quan đến độc tính của loài cây này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nguy hiểm hơn, hoa của cây bả chó khá giống với một số loài nghệ tây vô hại. Trong lịch sử đã ghi nhận không ít trường hợp con người nhầm lẫn chúng khi thu hái thực vật hoang dã. Chỉ cần sai sót nhỏ trong nhận dạng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dù độc hại, colchicine lại trở thành một trong những hợp chất quan trọng của y học hiện đại. Từ hàng thế kỷ trước, các thầy thuốc đã sử dụng chiết xuất từ cây để điều trị bệnh gout. Ngày nay, colchicine tinh khiết vẫn được dùng trong điều trị gout cấp, một số bệnh viêm và các rối loạn di truyền hiếm gặp. Trong nghiên cứu sinh học, colchicine còn được sử dụng để tạo đa bội ở thực vật, góp phần tạo ra nhiều giống cây trồng có năng suất cao hơn.

Vì vậy, cây bả chó là một nghịch lý thú vị của tự nhiên: vừa là nguồn gốc của một chất độc nguy hiểm, vừa là kho báu y học giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người. Đằng sau những cánh hoa tím mong manh ấy là câu chuyện về ranh giới mong manh giữa thuốc và độc dược – một bài học mà thiên nhiên đã nhắc nhở con người từ hàng nghìn năm nay.