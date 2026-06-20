Miệng hố va chạm khủng long và hệ thống thủy nhiệt tiềm năng

Vụ va chạm thiên thạch gây ra sự tuyệt chủng của khủng long khoảng 66 triệu năm trước không chỉ định hình lại lịch sử tiến hóa sinh học của Trái đất, mà còn có thể để lại "di sản nhiệt" bất ngờ sâu dưới lòng đất. Theo các nghiên cứu gần đây kết hợp mô phỏng số và phân tích địa hóa học, cấu trúc va chạm Chicxulub, nằm ở Mexico ngày nay, có thể đã duy trì một hệ thống tuần hoàn thủy nhiệt lâu dài trong các lớp đá ngầm sau khi hình thành.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, năng lượng khổng lồ được giải phóng trong vụ va chạm xuyên sâu vào lớp vỏ Trái Đất, gây ra sự trao đổi nhiệt liên tục giữa các lớp đá bị nứt vỡ và nước ngầm rò rỉ. Quá trình này có thể tạo ra một môi trường tương tự như các miệng phun thủy nhiệt nằm sâu bên trong miệng hố va chạm, cho phép nước nóng lưu thông trong các khe nứt và liên tục ảnh hưởng đến các phản ứng hóa học của đá xung quanh.

Miệng hố sâu nơi khủng long tuyệt chủng có thể đã duy trì sự tuần hoàn thủy nhiệt, có khả năng tạo ra môi trường sống thích hợp cho vi sinh vật. Ảnh: @Freepik.

Dựa trên các ước tính mô hình, các hệ thống thủy nhiệt như vậy có thể đã hoạt động trong một khoảng thời gian đáng kể sau vụ va chạm, nhưng thời gian chính xác vẫn chưa chắc chắn, với những khác biệt đáng kể được quan sát thấy trong các thiết lập thông số khác nhau. Do đó, các nhà nghiên cứu tin rằng, khả năng tồn tại một môi trường nhiệt bền vững sâu bên trong miệng hố va chạm là hợp lý, nhưng cần thêm bằng chứng địa chất để xác minh điều này.

Trong những môi trường như vậy, tương tác giữa nước và đá có thể cung cấp nguồn năng lượng hóa học, về mặt lý thuyết tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống sót của một số sinh vật ưa nhiệt. Điều này khiến miệng hố va chạm Chicxulub không chỉ được coi là điểm khởi đầu của một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt toàn cầu, mà còn có khả năng là một vi môi trường sống ngắn ngủi, có thể tồn tại sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy sự sống thực sự đã tồn tại hoặc duy trì trong hệ thống này.

Những hiểu biết trước đây về các sự kiện va chạm thiên thạch chủ yếu tập trung vào những thiệt hại nghiêm trọng mà chúng gây ra cho môi trường bề mặt Trái đất, chẳng hạn như cháy rừng, biến đổi khí hậu và sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, nghiên cứu này bổ sung thêm một khía cạnh khác: các vụ va chạm lớn cũng có thể tạo ra các môi trường năng lượng hóa học ổn định cục bộ bên dưới bề mặt Trái đất, cung cấp môi trường sống tiềm năng cho vi sinh vật.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, tất cả các kết luận hiện tại chủ yếu dựa trên các mô hình số và suy luận địa vật lý, và thiếu các mẫu địa chất trực tiếp để tái tạo đầy đủ thời gian và quy mô của các hệ thống thủy nhiệt. Do đó, nghiên cứu này cung cấp một "kịch bản khả thi" cho môi trường dưới lòng đất sau va chạm, chứ không phải là một kết quả lịch sử được xác nhận.