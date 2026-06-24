Pyrrhotite- khoáng vật từ tính bí ẩn trong mỏ quặng lớn

Trong thế giới khoáng vật, pyrrhotite thường bị “lu mờ” bởi người anh em nổi tiếng hơn là pyrite (vàng găm). Tuy nhiên, đối với các nhà địa chất và ngành công nghiệp khai khoáng, pyrrhotite lại là một khoáng vật vô cùng quan trọng. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp pyrrhos, có nghĩa là “màu đỏ lửa”, ám chỉ sắc đỏ nâu xuất hiện khi khoáng vật bị phong hóa.

Ảnh: dakotamatrix

Pyrrhotite là một sulfide sắt có công thức hóa học biến đổi, thường được biểu diễn là Fe(1-x)S. Chính sự thiếu hụt một phần nguyên tử sắt trong cấu trúc tinh thể đã tạo nên những đặc tính độc đáo của nó. Khoáng vật này thường có màu đồng đỏ, đồng nâu hoặc xám đồng, ánh kim mạnh và để lại vết vạch màu đen. Độ cứng của pyrrhotite dao động từ 3,5 đến 4,5 theo thang Mohs, khiến nó tương đối mềm so với nhiều khoáng vật khác.

Ảnh: dakotamatrix

Điểm hấp dẫn nhất của pyrrhotite là tính từ. Không giống hầu hết các khoáng vật sulfide khác, nhiều mẫu pyrrhotite có thể bị nam châm hút khá mạnh. Trên thực địa, các nhà địa chất đôi khi sử dụng nam châm cầm tay để nhận biết nhanh sự hiện diện của pyrrhotite trong đá. Chính đặc tính này khiến nó trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực địa từ học và thăm dò khoáng sản bằng phương pháp từ trường.

Ảnh: dakotamatrix

Pyrrhotite thường xuất hiện trong các đá magma mafic và siêu mafic, các mạch nhiệt dịch, cũng như trong đá biến chất. Nó thường đi kèm với các khoáng vật chứa kim loại có giá trị như pentlandite, chalcopyrite và magnetite. Vì vậy, sự hiện diện của pyrrhotite thường là dấu hiệu cho thấy khu vực đó có tiềm năng chứa quặng nickel, đồng hoặc các kim loại kinh tế khác. Nhiều mỏ nickel lớn trên thế giới tại Canada, Nga, Trung Quốc và Nam Phi đều chứa lượng đáng kể pyrrhotite.

Không chỉ tồn tại trên Trái Đất, pyrrhotite còn được tìm thấy trong các thiên thạch và mẫu vật ngoài không gian. Các nghiên cứu cho thấy khoáng vật này xuất hiện trong nhiều thiên thạch sắt đá và có thể cung cấp manh mối về điều kiện hình thành của Hệ Mặt Trời sơ khai. Một số mẫu đá Mặt Trăng do các sứ mệnh không gian mang về cũng ghi nhận sự hiện diện của pyrrhotite.

Tuy hữu ích về mặt kinh tế, pyrrhotite cũng có mặt trái. Khi tiếp xúc với không khí và nước, nó dễ bị oxy hóa, sinh ra axit sulfuric. Quá trình này góp phần tạo nên hiện tượng thoát nước axit từ các mỏ khai thác, gây tác động đáng kể đến môi trường nếu không được kiểm soát tốt.

Ngày nay, pyrrhotite vẫn là một khoáng vật thu hút sự quan tâm của các nhà địa chất, nhà khoáng vật học và ngành công nghiệp khai khoáng. Từ những mỏ quặng sâu dưới lòng đất cho đến các thiên thạch cổ xưa ngoài không gian, khoáng vật mang từ tính đặc biệt này đang kể cho chúng ta câu chuyện về lịch sử địa chất kéo dài hàng tỷ năm của Trái Đất và Hệ Mặt Trời.