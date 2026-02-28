Ăn dứa đúng cách để tối đa hóa lợi ích sức khỏe

Dứa (thơm/khóm) không chỉ là biểu tượng của vùng nhiệt đới với hương vị chua ngọt bùng nổ mà còn là một "kho báu" dinh dưỡng được y học công nhận. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định thêm dứa vào thực đơn hàng ngày, cơ thể bạn sẽ trải qua những biến đổi như thế nào?

Hệ tiêu hóa "biết ơn" nhờ enzyme bromelain đặc biệt

Điểm khác biệt lớn nhất của dứa so với các loại trái cây khác chính là bromelain. Đây là một hỗn hợp các enzyme tiêu hóa protein mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu ngoài cây dứa.

Khi bạn ăn dứa thường xuyên, bromelain giúp phá vỡ các phân tử protein phức tạp trong thức ăn (như thịt, cá, trứng), giúp quá trình tiêu hóa tại dạ dày và ruột non diễn ra trơn tru hơn. Những người thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu hoặc táo bón sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt sau một thời gian bổ sung dứa vào bữa tráng miệng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Dứa là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào. Chỉ cần một bát dứa cắt nhỏ đã cung cấp gần đủ lượng Vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành. Vitamin C kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Loại vitamin này còn là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa và các bệnh mãn tính.

Nếu bạn duy trì thói quen ăn dứa, bạn sẽ nhận thấy mình ít bị cảm vặt hơn, hoặc nếu có ốm, thời gian phục hồi cũng nhanh hơn đáng kể.

Ảnh minh họa/Internet

Kháng viêm tự nhiên và giảm đau xương khớp

Nếu bạn thường xuyên tập luyện cường độ cao hoặc đang đối mặt với các vấn đề về viêm khớp, dứa có thể là một "liều thuốc" tự nhiên hữu hiệu. Bromelain trong dứa có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ.

Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng việc tiêu thụ dứa hoặc bổ sung chiết xuất từ dứa có tác dụng giảm sưng, giảm đau tương đương với một số loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) nhưng ít tác dụng phụ hơn. Thói quen ăn dứa giúp các mô cơ bắp phục hồi nhanh hơn sau khi bị tổn thương do vận động.

Làn da căng bóng và trẻ hóa từ bên trong

Làn da là nơi phản ánh rõ nhất những gì bạn ăn. Ăn dứa thường xuyên mang lại "combo" làm đẹp toàn diện: Vitamin C là thành phần thiết yếu để tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn; Các chất chống oxy hóa giúp làm mờ các vết thâm nám và bảo vệ da trước tác hại của tia UV; Nhờ đặc tính kháng viêm, dứa giúp làm dịu các nốt mụn sưng đỏ và ngăn ngừa nhiễm trùng da.

Củng cố sức khỏe xương khớp

Ít ai biết rằng dứa là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất chứa Mangan – một khoáng chất vi lượng cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của xương và các mô liên kết.

Trong khi canxi xây dựng xương, mangan lại đóng vai trò như một "kiến trúc sư" giúp duy trì mật độ xương ổn định. Việc ăn dứa đều đặn đặc biệt có lợi cho người già (phòng loãng xương) và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao.

Lưu ý khi ăn quá nhiều dứa

Dù mang lại vô vàn lợi ích, dứa không phải là thực phẩm có thể ăn "vô tội vạ". Việc ăn dứa quá thường xuyên hoặc quá nhiều cùng lúc có thể dẫn đến một số tác dụng phụ:

Rát lưỡi và khoang miệng: Enzyme Bromelain không phân biệt protein trong thức ăn và protein trong niêm mạc miệng của bạn. Đó là lý do tại sao bạn thấy rát lưỡi khi ăn quá nhiều.

Ảnh hưởng đến dạ dày: Do có tính axit cao (axit citric và axit malic), ăn dứa khi đói có thể gây xót ruột, làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược dạ dày hoặc viêm loét.

Lượng đường trong máu: Dứa có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình. Người bị tiểu đường cần kiểm soát liều lượng để tránh tăng đường huyết đột ngột. Tương tác thuốc: Bromelain có thể làm tăng tác dụng của thuốc kháng sinh hoặc thuốc làm loãng máu. Nếu bạn đang điều trị bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ảnh minh họa/Internet

Bí quyết ăn dứa thông minh để có sức khỏe vàng

Theo chuyên gia dinh dưỡng, liều lượng hợp lý khoảng 150g - 200g dứa mỗi ngày (tương đương 1/4 - 1/3 quả) là con số lý tưởng; Ăn dứa sau bữa chính khoảng 30 - 60 phút để hỗ trợ tiêu hóa. Tránh ăn khi bụng hoàn toàn rỗng; Ưu tiên ăn dứa tươi trực tiếp hoặc ép nước lấy cả bã để giữ lại chất xơ. Khi nấu chín, một phần Vitamin C và Bromelain sẽ bị nhiệt phân hủy; Ngâm dứa qua nước muối loãng hoặc gọt sạch mắt để giảm tình trạng rát lưỡi, loại bỏ độc tố từ nấm mốc (nếu có).

>>> Mời quý độc giả xem video: "Bệnh viện K chuẩn bị áp dụng trong phác đồ điều trị thuốc trị ung thư của Nga"