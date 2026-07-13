Xiaomi N90 lộ diện - SUV PHEV chạy hơn "full bình" tới 1.500 km

Biện pháp phun aerosol muối biển vào khí quyển giúp tăng phản xạ của mây, làm giảm nhiệt và tác động của El Nino qua mô hình dự báo tiên tiến.
Trong tháng 6/2026 thị trường xe bán tải Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm dẫn đầu khi Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger về doanh số.
Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 phiên bản mới tại Việt Nam được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.
Nghiên cứu phát hiện oligomer amyloid-beta nhỏ xuất hiện từ nhiều năm trước triệu chứng, mở ra hướng mới trong chẩn đoán và điều trị Alzheimer sớm hơn.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.
Hãng xe Thuỵ Điển sẽ phải thực hiện thêm một đợt triệu hồi liên quan đến mẫu xe XC40 với nguy cơ cháy nổ đến từ cụm pin cao áp.
Nghiên cứu kết hợp AI, siêu máy tính và máy tính lượng tử để mô phỏng vật lý bên trong lò phản ứng nhiệt hạch và tạo ra vật liệu cần thiết.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.
Chính phủ Mỹ nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp trong vòng 2 năm tới, góp phần đột phá công nghệ.
Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.