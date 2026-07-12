Ra mắt siêu xe McLaren 788HS mới - mạnh 777 mã lực, giới hạn 200 chiếc

Làm sáng mây để hạn chế tác động của El Nino Biện pháp phun aerosol muối biển vào khí quyển giúp tăng phản xạ của mây, làm giảm nhiệt và tác động của El Nino qua mô hình dự báo tiên tiến.

Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger trong tháng 6/2026 Trong tháng 6/2026 thị trường xe bán tải Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm dẫn đầu khi Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger về doanh số.

Yamaha Exciter 155 2026 ra mắt Việt Nam, từ 49,9 - 60,9 triệu đồng Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 2026 phiên bản mới tại Việt Nam được thay đổi thiết kế, bổ sung kiểm soát lực kéo TCS và nâng công suất động cơ lên 18,5 mã lực.

Các cụm protein nhỏ gây Alzheimer âm thầm phá hoại tế bào thần kinh Nghiên cứu phát hiện oligomer amyloid-beta nhỏ xuất hiện từ nhiều năm trước triệu chứng, mở ra hướng mới trong chẩn đoán và điều trị Alzheimer sớm hơn.

Rolls-Royce ra mắt Ghost Savile Row siêu sang "độc nhất vô nhị" Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.

Triệu hồi 64.000 xe Volvo XC40 vì pin cao áp có nguy cơ cháy nổ Hãng xe Thuỵ Điển sẽ phải thực hiện thêm một đợt triệu hồi liên quan đến mẫu xe XC40 với nguy cơ cháy nổ đến từ cụm pin cao áp.

Công nghệ mới giúp sản xuất vật liệu hiếm cho phản ứng nhiệt hạch Nghiên cứu kết hợp AI, siêu máy tính và máy tính lượng tử để mô phỏng vật lý bên trong lò phản ứng nhiệt hạch và tạo ra vật liệu cần thiết.

GAC GS3 Emzoom chính thức ra mắt Việt Nam, từ 639 triệu đồng Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.

Mỹ đẩy nhanh phát triển máy tính lượng tử đến năm 2028 Chính phủ Mỹ nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp trong vòng 2 năm tới, góp phần đột phá công nghệ.