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GAC GS3 Emzoom chính thức ra mắt Việt Nam, từ 639 triệu đồng

Hải Nam

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.

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GAC Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ B mới mang tên GS3 Emzoom. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, GAC GS3 Emzoom 2026 tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và giá bán từ 639 triệu đồng.
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Là mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng trẻ, GAC GS3 Emzoom sở hữu thiết kế góc cạnh, mang phong cách thể thao. Được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star Diamond Shadow, mẫu SUV cỡ B này mang trên mình những đường nét cắt xẻ sắc sảo cùng các chi tiết khí động học.
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Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED tạo hình Laser Eye đặc trưng kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn. Tiếp theo đó là tay nắm cửa ẩn chỉnh điện, bộ mâm hợp kim 18 inch, cánh gió thể thao phía sau cùng cụm đèn hậu LED toàn phần. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Việt có thể chọn 3 màu sơn ngoại thất là xám Graphite, trắng Frost White và đen Asphalt.
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Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA, GAC GS3 Emzoom có kích thước khá lớn trong phân khúc SUV cỡ B. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng lần lượt là 4.410 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Kích thước này mang đến không gian nội thất khá rộng rãi cho mẫu xe Trung Quốc.
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Bên trong GAC GS3 Emzoom là không gian nội thất được thiết kế theo triết lý hướng đến người lái. Nội thất được phối 2 tông màu đen và xanh dương. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch, kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
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Bên cạnh đó là những trang bị khác như cần số điện tử pha lê, hệ thống âm thanh DTS 6 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Thiết kế sàn phẳng hoàn toàn ở hàng ghế sau giúp không gian để chân rộng rãi tương đương nhiều mẫu SUV cỡ C. Khi gập hàng ghế thứ hai, khoang hành lý mở rộng lên tới 1.271 lít.
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Xe sở hữu động cơ xăng Turbo GDI 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8 giây. Mẫu xe này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 5,9 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Comfort, Sport và Sport+.
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Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, bao gồm nhiều tính năng an toàn chủ động như ga tự động thích ứng , hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái tích hợp, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn chiếu xa tự động. Camera toàn cảnh 360 độ hiển thị 3D, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn FAPA và 6 túi khí cũng được trang bị cho xe.
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Nhân dịp ra mắt, GAC Việt Nam triển khai chương trình "7-7-7: Ultimate Peace of Mind", bao gồm bảo hành xe 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), 7 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ. 30 khách hàng đầu tiên hoàn tất thủ tục mua xe sẽ được tặng GAC Smart Watch. Đồng hồ thông minh có khả năng kết nối trực tiếp với GS3 Emzoom...
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GS3 Emzoom là mẫu xe GAC thứ 4 được phân phối chính hãng tại Việt Nam, sau M8, GS8 và M6 Pro. Xe được sản xuất tại nhà máy của Tan Chong, Malaysia. Trong thời gian tới, GAC Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng GAC International và Tan Chong Group mở rộng danh mục sản phẩm, giới thiệu thêm nhiều mẫu xe toàn cầu.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom 2026.
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