Honda dừng nhận cọc City e RS Hatchback 2026 vì xe quá hot

Triệu hồi 64.000 xe Volvo XC40 vì pin cao áp có nguy cơ cháy nổ Hãng xe Thuỵ Điển sẽ phải thực hiện thêm một đợt triệu hồi liên quan đến mẫu xe XC40 với nguy cơ cháy nổ đến từ cụm pin cao áp.

Công nghệ mới giúp sản xuất vật liệu hiếm cho phản ứng nhiệt hạch Nghiên cứu kết hợp AI, siêu máy tính và máy tính lượng tử để mô phỏng vật lý bên trong lò phản ứng nhiệt hạch và tạo ra vật liệu cần thiết.

GAC GS3 Emzoom chính thức ra mắt Việt Nam, từ 639 triệu đồng Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.

Mỹ đẩy nhanh phát triển máy tính lượng tử đến năm 2028 Chính phủ Mỹ nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp trong vòng 2 năm tới, góp phần đột phá công nghệ.

Có nên mua ghế trẻ em trên ôtô đã qua sử dụng? Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hơn 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách Việt tháng 6/2026 Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh trong tháng 6/2026 với tổng cộng 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách hàng.

Tận mục Nissan Tekton 2026 ra mắt giá siêu rẻ, chỉ từ 315 triệu đồng Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.

Chất lỏng không ma sát và màn ảo thuật của vật lý lượng tử Có một loại chất lỏng kỳ lạ dường như không tuân theo trực giác thông thường, thậm chí còn có thể tự "leo" lên thành bình chứa để thoát ra ngoài.

Honda Jazz từng bán tại Việt Nam ra mắt bản 2027, từ 361 triệu đồng Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).