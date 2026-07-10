Hơn 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách Việt tháng 6/2026

Video: Honda Việt Nam mở bán xe máy điện UC3 và triển khai hệ thống trạm sạc.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 6/2025 ở cả hai mảng kinh doanh xe máy và ôtô, tổng hợp bởi cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Mảng xe máy mang lại doanh số 164.584 xe trong tháng 6/2025.

Trong đó, mảng xe máy mang lại doanh số 164.584 xe trong tháng 6/2025, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hãng bán được 512.448 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi ngày người tiêu dùng Việt Nam đã mua gần 5.500 xe máy Honda.

Như vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng vừa qua, người tiêu dùng Việt Nam đã mua gần 5.500 xe máy Honda. Tuy nhiên, tháng 6/2025, HVN không thông báo số lượng xe máy xuất khẩu sang nước ngoài.

HVN công bố doanh số ôtô đạt 1.523 xe trong tháng 6/2026 vừa qua.

Trong khi đó, HVN công bố doanh số ôtô đạt 1.523 xe trong tháng 6 vừa qua, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng cộng doanh số năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 đạt 5.149 xe, tăng trưởng 18%.

City và CR-V tiếp tục đóng vai trò là mẫu ôtô bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Bộ đôi City và CR-V tiếp tục đóng vai trò là mẫu xe ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số City đạt 319 xe và CR-V đạt 435 xe trong tháng 6/2025.

Tính từ đầu năm đến nay, HVN đã bán ra thị trường tổng cộng 11.233 xe theo thông báo của VAMA. Trong đó, Honda City đạt 3.585 xe và CR-V là 2.692 xe, chiếm hơn một nửa doanh số của hãng.