Hơn 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách Việt tháng 6/2026

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 6/2025 ở cả hai mảng kinh doanh xe máy và ôtô, tổng hợp bởi cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.
Trong đó, mảng xe máy mang lại doanh số 164.584 xe trong tháng 6/2025, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hãng bán được 512.448 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng vừa qua, người tiêu dùng Việt Nam đã mua gần 5.500 xe máy Honda. Tuy nhiên, tháng 6/2025, HVN không thông báo số lượng xe máy xuất khẩu sang nước ngoài.
Trong khi đó, HVN công bố doanh số ôtô đạt 1.523 xe trong tháng 6 vừa qua, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng cộng doanh số năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 đạt 5.149 xe, tăng trưởng 18%.
Bộ đôi City và CR-V tiếp tục đóng vai trò là mẫu xe ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số City đạt 319 xe và CR-V đạt 435 xe trong tháng 6/2025.
Tính từ đầu năm đến nay, HVN đã bán ra thị trường tổng cộng 11.233 xe theo thông báo của VAMA. Trong đó, Honda City đạt 3.585 xe và CR-V là 2.692 xe, chiếm hơn một nửa doanh số của hãng.