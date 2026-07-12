Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71

AP dẫn thông báo của Văn phòng Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đăng trên mạng xã hội ngày 12/7 cho biết, ông Lindsey Graham đã qua đời vào tối 11/7 sau thời gian ngắn mắc một căn bệnh bất ngờ.

“Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những người vĩ đại nhất, đã qua đời. Ông ấy luôn làm việc chăm chỉ và là một người yêu nước Mỹ chân chính. Lindsey Graham sẽ được nhớ mãi! Thông tin chi tiết về tang lễ sẽ được thông báo sau", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội sáng 12/7.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu trước giới truyền thông tại Kiev, Ukraine, ngày 18/3/2024. Ảnh tư liệu: AP/Vadim Ghirda.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, RS.D., cho biết: “Sáng nay, tôi rất đau lòng khi hay tin người bạn và đồng nghiệp của tôi, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đã qua đời. Sự nghiệp lâu dài và tận tụy của Lindsey Graham trong Không quân và Quốc hội đã đưa ông đến những vùng xa xôi trên thế giới. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ nước Mỹ và là đồng minh vững chắc của các quốc gia yêu tự do trên toàn cầu. Ông tin tưởng vào sức mạnh của nước Mỹ để đạt được những điều tốt đẹp trên thế giới và đã cống hiến cả cuộc đời mình để thúc đẩy lý tưởng đó".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/7 cũng đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ Graham, gọi ông là “một người bạn thân thiết của tôi” và cũng là “một người bạn tuyệt vời của Israel”.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng, ông Graham hiểu rằng an ninh của Israel và Mỹ là không thể tách rời và đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ nước Mỹ, củng cố liên minh Mỹ-Israel và đứng lên vì thế giới tự do.

Theo AP, được bầu vào Thượng viện Mỹ lần đầu tiên năm 2002 sau khi phục vụ tại Hạ viện, ông Graham từng tranh cử tổng thống trong thời gian ngắn vào năm 2016 và có bất đồng với ông Trump. Tuy nhiên, sau đó, ông nổi lên như một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump, trở thành người quen thuộc trên sân golf cùng Tổng thống.