Tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong ở Phú Quốc

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tạm trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy liên quan vụ chìm ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Cơ quan công an điều tra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển gặp nạn trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, sáng 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ ông Nguyễn Hồng Hải để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, phương tiện gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng là ca nô Ocean Pearl Island, số đăng ký AG-26751, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ (địa chỉ số 99 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Doanh nghiệp do ông Diệp Nguyên Quốc (SN 1970, ngụ khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc) làm giám đốc.

Theo hồ sơ đăng ký, AG-26751 là ca nô cao tốc chở khách, có sức chở thiết kế 34 người, tải trọng toàn phần 2,89 tấn. Giấy đăng ký phương tiện được cấp gần nhất vào ngày 28/11/2025.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ca nô có 32 hành khách, cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch.