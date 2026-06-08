Vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Helix qua ống kính James Webb

Tinh vân Helix nằm cách Trái Đất khoảng 650 năm ánh sáng, gần đây đã được Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) chụp lại bằng những hình ảnh tuyệt đẹp.

Tinh vân hành tinh này cũng là một mô hình thu nhỏ cho thấy trước về số phận tương lai của Mặt Trời, bởi bên trong tinh vân này có một sao khổng lồ đỏ đã phóng ra lớp khí bên ngoài, để lại một sao lùn trắng đang chiếu sáng xung quanh, tạo nên một cảnh tượng giống như "con mắt tử thần".

Kính viễn vọng Không gian James Webb hé lộ những chi tiết chưa từng có về Tinh vân Helix, cùng những bí mật thiên văn hết sức thú vị. Ảnh: @NASA.

Hình ảnh từ kính viễn vọng không gian JWST còn cho thấy, có khoảng 40.000 "cụm sao chổi" bên trong Tinh vân Helix. Vốn không đồ sộ, đuôi khí của những cụm sao chổi này trôi dạt theo gió sao, giống như một đàn sao chổi trong vũ trụ. Màu sắc trong hình ảnh cũng ẩn chứa nhiều bí mật: vùng màu xanh lam biểu thị khí nóng tiếp xúc với bức xạ tia cực tím, còn vùng màu vàng là các phân tử hydro và vùng màu đỏ là những phần lạnh nhất nơi bụi bắt đầu hình thành.

Các tinh vân hành tinh có tuổi thọ ngắn và Tinh vân Helix chỉ khoảng 10.000 đến 12.000 năm tuổi. Trong vài chục nghìn năm tiếp theo, tinh vân này sẽ dần dần tan rã và mờ đi, cuối cùng hòa nhập vào không gian giữa các vì sao.

Có thể thấy, những hình ảnh từ kính viễn vọng không gian JWST không chỉ là những cảnh đẹp mà còn là "sách giáo khoa sống" về sự tiến hóa của các vì sao, tinh vân, cho phép nhân loại chiêm ngưỡng khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng của các ngôi sao và nhắc nhở chúng ta rằng, vòng tuần hoàn của vũ trụ cũng như sự ra đời và cái chết của các ngôi sao hay tinh vân cũng đều là những vở kịch vĩ đại và tuyệt đẹp.