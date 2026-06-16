Toyota rục rịch xây nhà máy lắp ráp bán tải Hilux và SUV Fortuner tại Lào

Video: Đánh giá nhanh Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam.

Dự án sẽ tập trung vào hai dòng xe chủ lực là Toyota Hilux và Fortuner mới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của hãng tại khu vực. Theo đó, dự án sẽ được triển khai thông qua pháp nhân mới mang tên Toyota Tsusho Manufacturing Laos (TTML). Tổng vốn đăng ký của dự án đạt khoảng 15,7 triệu USD.

Nhà máy được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ôtô đang tăng trưởng tại Lào, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất của Toyota trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên Toyota thiết lập cơ sở lắp ráp ôtô tại quốc gia này.

Toyota chi 15,7 triệu USD xây nhà máy lắp ráp Hilux và Fortuner tại Lào.

Được biết, ở giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành theo mô hình KD (Knock-Down), tức nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài để lắp ráp hoàn thiện tại địa phương. Phương thức này giúp giảm chi phí nhập khẩu xe nguyên chiếc, từ đó tạo điều kiện để nâng cao khả năng cạnh tranh về giá bán trên thị trường.

Hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn đưa vào dây chuyền sản xuất là Toyota Hilux và Toyota Fortuner. Đây đều là những sản phẩm có vị thế quan trọng trong danh mục xe của Toyota tại Đông Nam Á, đặc biệt ở nhóm khách hàng sử dụng xe bán tải và SUV khung gầm rời.

Theo kế hoạch, công suất tối đa của nhà máy sẽ đạt khoảng 5.000 xe mỗi năm. Hoạt động sản xuất dự kiến chính thức bắt đầu từ tháng 4/2028.

Toyota cho biết dự án không chỉ hướng tới việc đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa mà còn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn tại Đông Nam Á.

Toyota cho biết dự án không chỉ hướng tới việc đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa mà còn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn tại Đông Nam Á. Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng dự án sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

Việc đưa Lào vào bản đồ sản xuất của Toyota cho thấy xu hướng tăng cường hiện diện tại các thị trường mới nổi trong khu vực, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất của hãng trong bối cảnh nhu cầu ô tô tại Đông Nam Á tiếp tục gia tăng.