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Toyota LandCruiser 70 Series chính thức mở bán trở lại - giải toả con khát

Nguyễn Chung

Toyota Australia đã mở bán lại một số phiên bản LandCruiser 70 Series, sau thời gian tạm dừng bán để thực hiện các nâng cấp nhằm đáp ứng quy định khí thải mới.

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Theo thông tin từ Toyota Australia, khách hàng hiện có thể đặt hàng các phiên bản số tự động của LandCruiser 76 Series Wagon, 78 Series Troop Carrier và 79 Series Pickup. Đây là bước đi đáng chú ý sau khi hãng hoàn tất việc bổ sung hệ thống sử dụng dung dịch AdBlue trên toàn bộ dải sản phẩm, nhằm giảm phát thải khí nitơ oxit (NOx) từ động cơ diesel.
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Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Toyota đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng đối với LandCruiser 76 Series GXL Wagon số tự động. Nguyên nhân được đưa ra là tình trạng nguồn cung hạn chế khiến thời gian chờ xe kéo dài, gây không ít bức xúc cho khách hàng.
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Chỉ vài tháng sau, toàn bộ dòng LandCruiser 70 Series tiếp tục bị rút khỏi thị trường để phục vụ quá trình nâng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 Stage C dành cho xe hạng nặng. Dù đã mở bán trở lại một phần, Toyota cho biết các phiên bản số sàn của 78 Series, 79 Series cabin kép/sát-xi và 76 Series GXL Wagon vẫn tiếp tục tạm ngừng bán “trong thời điểm hiện tại”.
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Đối với đời xe 2026, LandCruiser 70 Series có hai thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là việc bổ sung bình dung dịch AdBlue dung tích 20 lít.Thay đổi thứ hai nằm ở các phiên bản 78 Series Troop Carrier, khi dung tích bình nhiên liệu được giảm từ 180 lít xuống còn 130 lít, tương đồng với các phiên bản LandCruiser 70 Series còn lại.
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Việc nâng cấp để đáp ứng quy định khí thải không làm thay đổi thông số vận hành của mẫu xe này. Động cơ turbo-diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.8 lít vẫn sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.
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Trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn, doanh số LandCruiser 70 Series tại Australia đã giảm mạnh 82% tính đến hết tháng 5 năm nay, bất chấp Toyota từng đặt thêm nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu đối với cả ba kiểu thân xe trong thời gian tạm dừng bán.
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Theo quy định được áp dụng từ năm 2024, các mẫu xe mới bán tại Australia có Khối lượng toàn bộ xe (GVM) trên 3.500 kg phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 Stage C. Từ ngày 1/11/2025, quy định ADR 80/04 được mở rộng cho toàn bộ các xe hiện hành thuộc diện áp dụng, thay vì chỉ giới hạn ở các mẫu xe mới ra mắt.
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Tại thị trường quê nhà Nhật Bản, mẫu xe SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series khi mới ra mắt có mức giá khởi điểm từ 4.800.000 Yên (khoảng 32.500 USD – tương đương 792 triệu đồng).
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Đối với một mẫu xe có trang bị “như vừa bước ra từ thế kỷ trước” này, đây là một mức giá không hề hấp dẫn. Để so sánh, mẫu Land Cruiser LC300 rộng rãi hơn và có nhiều công nghệ tiên tiến được bán với giá 5.100.000 Yên (khoảng 34.500 USD – tương đương 840 triệu đồng).
Video: Chi tiết mẫu xe SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series.
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