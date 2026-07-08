Toyota LandCruiser 70 Series chính thức mở bán trở lại - giải toả con khát

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Nga không kích dữ dội Kiev, phòng không Ukraine đánh chặn không thành Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.

[GALLERY] Meta bắt tay Shopee, Instagram chính thức bước vào cuộc đua TMĐT Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.

Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Volkswagen Tayron thay thế Tiguan hé lộ tại Malaysia, sắp về Việt Nam Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

Ukraine mất gói hỗ trợ tên lửa Taurus vì hiệu quả của UAV tầm xa Chính phủ Đức đã bác bỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus và cho rằng Ukraine đã thành công với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Hậu quả của việc mất từ trường Trái Đất trong một ngày Hàng tỷ con người đang sống bình yên dưới một "tấm khiên" vô hình, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lá chắn ấy đột ngột biến mất?

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