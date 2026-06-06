BYD Việt Nam mới đây đã chính thức công bố công văn xác nhận khả năng tương thích với xăng sinh học E10 đạt tiêu chuẩn hiện hành của hàng loạt mẫu xe sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ mới, bao gồm M9, Sealion 6 và Seal 5.

Theo đại diện phía BYD Việt Nam cho biết: “Các dòng xe Plug-in Hybrid (PHEV) của BYD trang bị công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid độc quyền đều sở hữu khả năng thích ứng hoàn hảo với xăng sinh học E10. Hệ thống này đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra tối ưu, giúp xe vận hành mượt mà, bền bỉ và duy trì hiệu suất vượt trội mà không cần bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp kỹ thuật nào từ phía người dùng.

Toàn bộ ôtô hybrid sạc điện của BYD Việt Nam đều tương thích với xăng E10.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, BYD Việt Nam cam kết luôn đồng hành toàn diện cùng khách hàng thông qua hệ thống bảo dưỡng chính hãng trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của chủ sở hữu xe BYD liên quan đến việc sử dụng xăng E10, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và an tâm nhất".

Theo BYD Việt Nam, dù nền tảng công nghệ DM-i Super Hybrid đã được tối ưu hóa hoàn toàn cho xăng E10, nhưng để tối đa hóa tuổi thọ động cơ cũng như đảm bảo trải nghiệm vận hành mượt mà nhất, người dùng xe nên lưu ý các khuyến nghị quan trọng sau đây khi sử dụng loại xăng sinh học này:

- Xác định rõ khả năng tương thích với xăng E10 theo sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đối với từng dòng xe cụ thể.

- Chất lượng xăng sinh học phụ thuộc rất lớn vào quy trình pha trộn và lưu trữ. Khách hàng nên đổ xăng E10 tại các hệ thống phân phối lớn và uy tín để đảm bảo chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu theo quy định hiện hành.

- Khi đổ xăng, nên ưu tiên đổ đầy bình thay vì chỉ đổ một lượng nhỏ. Việc này giúp giảm thiểu tối đa khoảng trống chứa không khí bên trong thùng nhiên liệu, từ đó hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước (nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tách lớp cồn - nước).

- Do đặc thù xe BYD DM-i super hybrid có thể chạy thuần điện (EV) trong thời gian dài khiến xăng trong bình ít khi tiêu hao, nếu xe ít di chuyển hoặc ít dùng đến động cơ xăng, khách hàng nên: Duy trì vận hành xe ở chế độ HEV ít nhất 15 phút mỗi tuần trên đường để kích hoạt động cơ đốt trong, giúp nhiên liệu được tuần hoàn và làm sạch hệ thống nhiên liệu và không nên lưu trữ một lượng xăng E10 trong bình quá 3 tháng mà không sử dụng hết.

- Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào (động cơ rung giật, hụt hơi, khó nổ), khách hàng nên chủ động liên hệ ngay Hotline BYD hoặc Đại lý ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam, đồng thời không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa nào đối với hệ thống động cơ.

Công nghệ DM-i Super Hybrid hiện đã được ứng dụng trên hàng triệu phương tiện BYD tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm các quốc gia đã sử dụng xăng E10 trong thời gian dài như Thái Lan, Brazil, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Kinh nghiệm vận hành thực tế này là cơ sở quan trọng giúp BYD tự tin khẳng định khả năng tương thích của các dòng xe DM-i với nhiên liệu E10 theo tiêu chuẩn hiện hành.

Hiện tại, tất cả các dòng xe BYD tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Trong khi đó, pin truyền động, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện sở hữu gói bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.