Tàu Nga nổ súng cảnh cáo gần du thuyền ở eo biển Manche

AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã mở cuộc điều tra sau khi chiếc du thuyền này báo cáo bị một tàu hải quân Nga bắn cảnh cáo ở vị trí cách đảo Wight khoảng 37 km về phía nam, ngoài lãnh hải của Anh.

Không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại đối với du thuyền đang trên hành trình từ Anh đến Pháp.

Một tàu chiến Nga neo đậu tại cảng Port Sudan, Sudan, ngày 28/2/2021. Ảnh tư liệu: AP.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thủy thủ đoàn của tàu khu trục Admiral Grigorovich đã cố gắng liên lạc với chiếc du thuyền khi phát hiện nó đang di chuyển trên "lộ trình nguy hiểm ở cự ly gần tàu chiến". Bộ này cho biết thêm, thủy thủ đoàn đã bắn pháo sáng và phát tín hiệu âm thanh khi chiếc du thuyền không phản hồi.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thủy thủ đoàn của tàu khu trục đã “hành động hoàn toàn tuân thủ” các quy tắc hàng hải quốc tế để tránh va chạm.

Phía Anh cũng thông tin tương tự về vụ việc.

“Sau những nỗ lực liên lạc với một du thuyền trong eo biển, tàu Grigorovich đã bắn cảnh cáo. Những phát súng này không nhằm vào du thuyền mà là một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ va chạm có thể xảy ra”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Theo AP, các tàu chiến Nga đi qua eo biển Anh thường xuyên bị Hải quân Hoàng gia Anh theo dõi, và tàu tuần tra HMS Mersey đang giám sát tàu Nga vào thời điểm xảy ra sự cố được báo cáo và đã hỗ trợ du thuyền.

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Anh lên tàu và bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ở eo biển Manche. Các quan chức quốc phòng Anh cho rằng hai sự kiện này không có liên quan với nhau.

Tháng trước, quân đội Anh cho biết họ đã theo dõi tàu Admiral Grigorovich suốt tháng Tư khi tàu này hộ tống 6 tàu dân sự có liên hệ với Nga gần Anh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga tăng cường hạm đội tàu phá băng hạt nhân

Nguồn video: VTV

​