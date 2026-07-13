Tàu chiến Nga dựng hàng rào điện tử chống UAV

Theo Defence Blog, Hải quân Nga mới đây đã lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử Pereyed-M lên 4 tàu chiến, bao gồm tuần dương hạm Varyag, tàu hộ tống Steregushchiy, tàu săn ngầm Udaloy và khinh hạm Neustrashimy. Đây được coi là nỗ lực nhằm bảo vệ các tàu chiến của Moscow khỏi nguy cơ từ các UAV cảm tử của Ukraine.

Pereyed-M là sự kết hợp giữa hệ thống phát hiện UAV với thiết bị gây nhiễu điện tử, được thiết kế chủ yếu để đối phó với các UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất và UAV trinh sát bốn cánh quạt. Đây cũng là những loại UAV thường xuyên được Ukraine sử dụng để tấn công lực lượng mặt đất cũng như các tàu chiến Nga ở vị trí cách xa tiền tuyến.

Tàu chiến Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Pereyed-M. Ảnh: Defence Blog

Trên các tàu chiến của Nga, Pereyed-M được lắp đặt kèm với radar Repeynik. Theo thông tin công bố, radar này có khả năng phát hiện mục tiêu có tiết diện phản xạ radar nhỏ ở cự ly tối đa 15km, độ cao tối đa 5.000m, đồng thời có thể theo dõi các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 200 km/h trong phạm vi quét 360 độ.

Sau khi radar Repeynik phát hiện mục tiêu, dữ liệu sẽ được chuyển tới tháp gây nhiễu. Hệ thống này sẽ chế áp đường truyền điều khiển và tín hiệu hình ảnh của UAV ở khoảng cách khoảng 2,5km. Hệ thống Pereyed-M hiện đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và đủ điều kiện để sản xuất hàng loạt.

Việc triển khai hệ thống này trên tàu chiến được cho là phù hợp với xu hướng mới trên thực địa. Trong năm 2026, Ukraine đã mở rộng các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lực lượng hải quân Nga vượt ra ngoài Biển Đen. Đáng chú ý, lực lượng của Kiev thường kết hợp sử dụng xuồng không người lái (USV) với UAV để gây ra tổn thất tối đa cho đối thủ.

Các giới thiệu của Nga trước đây về Pereyed-M đều miêu tả đây là thiết bị áp chế điện tử di động dành cho bộ binh, được chế tạo để tách thành hai mô-đun đủ nhẹ để một người lính có thể buộc vào trang bị chiến đấu và triển khai gần tiền tuyến hoặc trạm kiểm soát cố định trong khoảng 5 phút, hoạt động liên tục đến tám giờ bằng pin bên trong trước khi cần sạc lại.

Tài liệu quảng cáo mô tả Pereyed-M có nhiều phiên bản khác nhau tùy thuộc vào từng loại nhiệm vụ, trong đó có biến thể dành cho tàu chiến.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự việc đưa Pereyed-M lên boong tàu chiến phù hợp với sự thay đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen.

Các phiên bản của Pereyed-M.

Ukraine đã dành phần lớn năm 2026 để mở rộng chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu hải quân của Nga ra ngoài Biển Đen, kết hợp các tàu mặt nước không người lái với máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Ukraine hoặc được âm thầm triển khai đến gần các cảng và xưởng đóng tàu của Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn video vào đầu tháng 6, cho biết đó là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công vào tàu hộ vệ Boiky khi con tàu đang neo đậu trong ụ khô gần cảng St. Petersburg. Đoạn video cho thấy ít nhất hai cú đánh trúng giữa thân tàu và thu hút sự chú ý rộng rãi về việc các tàu chiến Nga đang neo đậu trở nên dễ bị tổn thương như thế nào trước các máy bay không người lái giá rẻ.

Một hệ thống tác chiến điện tử được điều khiển bằng radar, có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa liên kết điều khiển của máy bay không người lái trước khi nó tiếp cận thân tàu, giải quyết chính xác điểm yếu đó, và việc nó xuất hiện đồng thời trên một tàu tuần dương, một tàu hộ vệ, một tàu chống ngầm cỡ lớn và một tàu khu trục cho thấy Nga đang coi mối đe dọa này đủ nghiêm trọng để tiến hành trang bị lại trên nhiều lớp tàu và hạm đội thay vì chỉ thử nghiệm trên một tàu duy nhất.