Suzuki Vision e-Sky - ôtô điện siêu nhỏ, giá rẻ rục rịch ra mắt

BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.
Trung Quốc giới thiệu pin hạt nhân carbon-14 tự sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí, mở ra bước tiến lớn cho năng lượng lâu dài và ứng dụng không gian.
Trước khi đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho Aston Martin, S&S Group đã phân phối chính hãng xe của các thương hiệu như Rolls-Royce, McLaren và Lamborghini.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.
Mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.
Magnetar có từ trường cực mạnh, gây ra những hiện tượng thiên văn kỳ lạ và ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện tử Trái Đất, là đối tượng nghiên cứu quý giá trong vũ trụ.
Một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại tình huống hư hỏng cơ khí hy hữu của một chiếc SUV thuần điện BYD Tang.
BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.
Tính đến hết tháng 6/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và mẫu SUV 7 chỗ Destinator cùng lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm.
Từng bị hoài nghi khi theo đuổi công nghệ phân hủy dioxin bằng vi sinh vật, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà đã thành công xử lý đất nhiễm độc đạt hiệu quả tới 99,48%.