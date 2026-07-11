'Sim rác' kích hoạt sẵn trên mạng: Chiêu trò móc túi người dùng

Trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ cần gõ các từ khóa như "Sim rác", "Sim kích sẵn" hay "Sim data không chính chủ", người dùng dễ dàng tiếp cận hàng loạt hội nhóm lớn với hàng trăm nghìn thành viên.

Tại các "chợ mạng" này, nhiều tài khoản công khai chào bán hàng nghìn chiếc Sim đã được đăng ký sẵn thông tin thuê bao với mức giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng. Người bán luôn cam kết khách mua chỉ cần lắp vào máy là có thể sử dụng ngay, không cần khai báo căn cước công dân hay thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào.

Các hội nhóm mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động công khai trên mạng xã hội.

Mặc dù các quy định về quản lý thuê bao di động ngày càng được siết chặt, thị trường Sim kích hoạt sẵn vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý thông tin thuê bao có thể bị xử phạt từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn từ hoạt động mua bán Sim không chính chủ vẫn khiến nhiều đối tượng bất chấp rủi ro để trục lợi.

Theo đại diện Cục Viễn thông trả lời VTV, thời gian gần đây, tình trạng quảng cáo SIM "đã xác thực" xuất hiện nhiều hơn khi việc quản lý thuê bao và chuẩn hóa thông tin được siết chặt. Nguyên nhân là các đối tượng đầu cơ tìm cách tiêu thụ số lượng SIM kích hoạt sẵn còn tồn đọng. Tuy nhiên, với các quy định mới, loại SIM này sẽ không còn cơ hội tồn tại trên thị trường.

Thực tế cho thấy, hoạt động này có thể mang về khoản lợi bất chính lên tới hàng tỷ đồng. Điển hình, cơ quan chức năng tại Đồng Tháp từng phát hiện một đối tượng thu gom khoảng 10.000 Sim, trong đó hàng nghìn Sim đã được kích hoạt sẵn và đăng ký tài khoản mạng xã hội trước khi bán ra thị trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng này thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Dù được quảng cáo là "lắp vào dùng ngay", nhiều Sim kích hoạt sẵn thực chất chỉ là những Sim tồn được các đầu nậu tìm cách tiêu thụ trước khi các quy định quản lý mới được áp dụng đồng bộ. Người mua vì ham rẻ hoặc muốn sử dụng nhanh có thể trở thành bên chịu thiệt.

Nhiều bài đăng rao bán SIM kích hoạt sẵn với giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng.

Theo quy trình quản lý thuê bao hiện nay, sau khi Sim được đưa vào sử dụng, người dùng phải hoàn tất xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt trong thời gian quy định. Với những Sim đã đăng ký bằng thông tin của người khác, việc xác thực sẽ không thể thực hiện thành công. Nếu quá thời hạn mà thuê bao chưa hoàn tất xác thực, số điện thoại sẽ bị khóa một chiều, sau đó bị thu hồi theo quy định của nhà mạng. Điều này đồng nghĩa khoản tiền bỏ ra để mua Sim gần như trở nên vô nghĩa chỉ sau một thời gian ngắn.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, người sử dụng Sim kích hoạt sẵn còn có thể gặp nhiều hệ lụy khác. Nhiều số Sim trước khi được rao bán đã được sử dụng để đăng ký các tài khoản mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến. Trong trường hợp số thuê bao từng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, người đang sử dụng Sim có thể gặp không ít phiền toái trong quá trình xác minh của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, do không đứng tên chính chủ, loại Sim này cũng không đáp ứng điều kiện để liên kết với nhiều dịch vụ số như tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay các dịch vụ công trực tuyến. Khi phát sinh sự cố, người sử dụng gần như không có cơ sở để yêu cầu nhà mạng hỗ trợ khôi phục hoặc bảo vệ quyền lợi.

Anh Hoàng Nam (27 tuổi, Hà Nội) cho biết từng mua một SIM kích hoạt sẵn trên mạng vì cần sử dụng gấp và không muốn mất thời gian làm thủ tục đăng ký. "Lúc đó mình chỉ nghĩ mua về lắp vào là dùng được ngay nên không tìm hiểu nhiều. Sau một thời gian sử dụng thì SIM không thể xác thực thông tin, cũng không làm lại được vì không đứng tên mình. Cuối cùng mình phải bỏ số và mua SIM mới. Nghĩ lại thì số tiền bỏ ra không đáng bao nhiêu nhưng khá phiền vì phải đổi lại toàn bộ thông tin liên lạc", anh Nam chia sẻ.

Quy định về SIM thuê bao Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi mua bán SIM đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao. Đồng thời, người sử dụng SIM phải thực hiện xác thực thông tin theo quy định. Những thuê bao không hoàn tất xác thực sẽ bị xử lý theo quy trình quản lý của doanh nghiệp viễn thông, bao gồm khóa và thu hồi số thuê bao.

Trong bối cảnh công tác quản lý thuê bao ngày càng được siết chặt, người dân nên lựa chọn mua SIM tại các cửa hàng hoặc đại lý ủy quyền của nhà mạng, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thông tin chính chủ. Đây không chỉ là cách bảo đảm quyền lợi trong quá trình sử dụng mà còn giúp tránh những rủi ro phát sinh từ các SIM không rõ nguồn gốc.