Mộng dừa - đặc sản dân dã trở thành hàng hot giá cao trên thị trường

Những ngày gần đây, trên các chợ truyền thống, cửa hàng trái cây và sàn thương mại điện tử, mộng dừa - phần lõi trắng xốp hình thành bên trong những trái dừa già đã nảy mầm - được nhiều người tiêu dùng săn tìm.

Khác với phần cơm dừa thông thường, mộng dừa có kết cấu xốp nhẹ như bông, vị ngọt thanh tự nhiên, thơm béo và tan dần khi ăn. Chính hương vị đặc biệt này đã biến một phần vốn ít được chú ý của quả dừa trở thành mặt hàng có giá trị kinh tế cao.

Giá cao gấp nhiều lần cả quả dừa

Khảo sát tại thị trường Hà Nội và TP.HCM cho thấy, mộng dừa được bán với giá dao động từ 180.000-250.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và nguồn hàng. Nhiều cửa hàng còn bán lẻ theo từng chiếc với giá từ 15.000-35.000 đồng.

Đáng chú ý, để thu được 1 kg mộng dừa cần tách từ hàng chục quả dừa già. Không phải quả nào cũng có mộng, và kích thước mộng cũng không đồng đều. Đây là nguyên nhân khiến nguồn cung khá hạn chế, đẩy giá bán cao hơn nhiều lần giá trị của chính những quả dừa dùng để lấy mộng.

Mộng dừa bên trong quả dừa già vừa bổ.

Theo các tiểu thương, thời gian gần đây nhu cầu tăng đáng kể khi nhiều video giới thiệu mộng dừa trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người mua vì tò mò muốn trải nghiệm, trong khi những người từng thưởng thức lại tìm mua bởi hương vị đặc trưng khó thay thế.

Chị Nguyễn Thu Hương, chủ một cửa hàng nông sản tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết lượng khách hỏi mua mộng dừa tăng rõ rệt trong khoảng một năm trở lại đây.

"Trước đây, mộng dừa chủ yếu được khách miền Tây hoặc những người từng ăn mới biết đến. Giờ thì nhiều bạn trẻ xem TikTok, Facebook rồi tìm mua. Hàng về đến đâu gần như bán hết đến đó vì số lượng không nhiều. Có những ngày khách đặt trước cả tuần mới có hàng", chị Hương chia sẻ.

Theo chị Hương, phần lớn mộng dừa được thu mua từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có diện tích trồng dừa lớn như Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Tuy nhiên, việc thu gom phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng dừa già nảy mầm nên nguồn cung không ổn định.

Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm

Là người lần đầu mua mộng dừa sau khi xem các video trên mạng xã hội, chị Lê Minh Anh (26 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân khá bất ngờ với hương vị của loại thực phẩm này.

"Lúc đầu mình nghĩ giá hơn 200.000 đồng/kg là khá đắt, nhưng khi ăn thử mới thấy khác hẳn tưởng tượng. Mộng dừa mềm, xốp, thơm mùi dừa tự nhiên và có vị ngọt nhẹ. Mình thường để lạnh rồi ăn như món tráng miệng, cảm giác rất lạ miệng", chị Minh Anh nói.

Mộng dừa được đóng hộp bày bán tại cửa hàng trái cây.

Theo chị, dù giá không rẻ nhưng đây là món ăn mang tính trải nghiệm nhiều hơn là sử dụng thường xuyên.

Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng miền Nam cho biết mộng dừa vốn không phải món ăn xa lạ. Trước đây, khi bổ những quả dừa già đã nảy mầm, phần mộng thường được trẻ em trong gia đình ăn ngay. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi được giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội, mộng dừa dần trở thành đặc sản được thương mại hóa.

Giàu chất xơ, nhưng không nên ăn quá nhiều

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mộng dừa hình thành khi hạt dừa bắt đầu nảy mầm. Phần lõi trắng này có nhiệm vụ hấp thu nguồn dinh dưỡng từ cơm và nước dừa để nuôi cây non phát triển.

Nhờ đó, mộng dừa chứa carbohydrate, chất xơ cùng một lượng vitamin và khoáng chất như kali, magie. Đây cũng là nguồn năng lượng tự nhiên khá tốt.

Ngoài ra, mộng dừa có hàm lượng chất béo thực vật nhất định, chủ yếu là chất béo bão hòa có nguồn gốc từ dừa. Vì vậy, dù mang hương vị hấp dẫn, người tiêu dùng chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt là những người đang kiểm soát cân nặng hoặc mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa.

Cận cảnh phần mộng dừa trắng xốp.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mộng dừa còn tươi, có màu trắng ngà, mùi thơm tự nhiên và bảo quản lạnh sau khi tách khỏi quả. Mộng dừa để ở nhiệt độ thường quá lâu có thể giảm chất lượng, ảnh hưởng đến hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Từ một phần tưởng như không có nhiều giá trị trong trái dừa già, mộng dừa đang trở thành mặt hàng có sức hút trên thị trường nhờ hương vị độc đáo và nguồn cung hạn chế. Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng cùng sức lan tỏa của mạng xã hội đã góp phần đưa loại thực phẩm dân dã này trở thành một "đặc sản" được nhiều người săn tìm, dù giá bán cao gấp nhiều lần giá trị của cả quả dừa.