Lần đầu lên đời ô tô, VinFast VF 2 mở ra lựa chọn vừa tầm cho người trẻ

Rút ngắn khoảng cách từ “thích” đến “sở hữu”

Với nhiều người trẻ, sở hữu ô tô từng đồng nghĩa với một khoản đầu tư lớn, cần nhiều năm tích lũy và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đây là lý do VinFast VF 2, với mức giá niêm yết chỉ 188 triệu đồng (đã gồm pin) cùng chính sách vay 0 đồng trả trước đã đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng này. Thay vì phải chuẩn bị trước một khoản tiền lớn từ 300-400 triệu đồng cho một mẫu hatchback hạng A, nhiều người trẻ giờ đây có thêm cơ hội hiện thực hóa kế hoạch sở hữu ô tô sớm hơn dự tính.

Đáng chú ý, mức giá này chưa phải là “đáy”, bởi trong 3 ngày mở cọc sớm VF 2 từ 15-17/7, khách hàng sẽ được áp dụng ưu đãi 8 triệu đồng. Chưa kể, VinFast cũng đang áp dụng chính sách tri ân chủ xe xăng VinFast, mang tới khoản giảm trừ trực tiếp từ 30-80 triệu đồng cho chủ sở hữu đầu tiên các dòng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Như vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện trên, người dùng có thể “chốt” VF 2 chỉ từ 100 triệu đồng.

“Dưới 200 triệu đồng, ngang một chiếc xe tay ga cao cấp nhưng đổi lại là nguyên một chiếc ô tô che nắng che mưa. Theo tôi, đây là cách lên đời 4 bánh hợp lý nhất cho các bạn trẻ Việt”, anh Thành Đoàn (Vitamin Network) nhận xét về mẫu xe mới nhất của VinFast.

Ngoài khoản tiền sở hữu ban đầu dễ tiếp cận, VF 2 còn “xử đẹp” bài toán chi phí sử dụng hằng ngày - yếu tố khiến nhiều người trẻ từng ngần ngại khi nghĩ đến việc lên đời ô tô.

Giống như các mẫu xe điện VinFast khác, VF 2 sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029, tương đương hơn 2.000 km di chuyển không mất phí. Ngoài ra, xe điện với cấu tạo động cơ đơn giản, ít hạng mục cơ khí phức tạp cũng giúp chủ xe tương lai yên tâm về các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Chiếc xe “vừa đủ” để bắt đầu sử dụng ô tô

Thực tế, phần lớn người trẻ sử dụng xe chủ yếu để đi làm, gặp gỡ bạn bè, mua sắm hoặc về quê cuối tuần. Những hành trình ấy thường chỉ có một hoặc hai người, diễn ra trong điều kiện giao thông đông đúc và chỗ đỗ xe hạn chế. Vì vậy, thay vì theo đuổi một chiếc xe lớn, ngày càng nhiều người trẻ ưu tiên một mẫu xe gọn gàng, dễ điều khiển và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Bởi thế, theo anh Chu Quang Mạnh (Hà Nội), VF 2 là mẫu xe phù hợp nhờ khả năng xoay trở linh hoạt. Kích thước dài 3,09 m, rộng chưa tới 1,5 m cho phép chủ xe len lỏi thoải mái trong phố, quay đầu thuận tiện và tìm chỗ đỗ dễ dàng ở các khu dân cư. “Đỗ xe, quay đầu đều nhẹ nhàng như xe máy. Chiếc này phục vụ đi làm, đi cà phê quá ổn”, anh khẳng định.

Có vóc dáng “mini” nhưng không gian của VF 2 vẫn đáp ứng thừa nhu cầu của 1-2 người sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn có đủ chỗ khi cần chở thêm người thân, bạn bè và đồ đạc. Ngoài ra, mẫu xe này cũng được trang bị những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS, giúp người mới làm quen với ô tô yên tâm hơn.

“Với nhu cầu như của tôi thì chỉ cần một chiếc che nắng, che mưa, giá tốt là được. Một chiếc xe như VF 2 là hợp lý, thay vì phải trả nhiều tiền cho một chiếc xe mà mình không sử dụng được hết tính năng”, chị Hoàng Thùy Trang (TP.HCM) giải thích lý do VF 2 là chiếc xe chị chờ đợi từ lâu.

Với chị, quãng đường di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc cũng là “quá thừa” cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Với công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút, chị có thể tranh thủ sạc pin nhanh chóng khi đi cafe, đi siêu thị là đủ pin dùng cả tuần.

Giới quan sát nhận định, VF 2 được phát triển tập trung vào những giá trị thiết thực nhất đối với người mua lần đầu: dễ tiếp cận về tài chính, đủ tiện nghi cho cuộc sống hằng ngày và đủ đơn giản để bắt đầu hành trình sở hữu ô tô. Với nhiều người trẻ, đây đều là những yếu tố quan trọng khi quyết định lên đời chiếc xe đầu tiên. Mẫu xe mini Việt bởi thế được kỳ vọng sẽ bùng nổ về doanh số trong quý 4 năm nay, khi những chiếc xe đầu tiên bắt đầu tới tay khách hàng (dự kiến từ tháng 9).