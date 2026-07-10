Kho dầu ở Nga bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

AP đưa tin, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga và khiến hai tàu chở dầu bốc cháy trên biển Azov hôm 9/7, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Theo Quyền Thống đốc Vitaly Korolyov, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở thành phố Tver, miền tây nước Nga. Thống đốc Vladimir Vladimirov cho biết thêm, các bể chứa dầu ở Vyazniki, thuộc vùng Stavropol phía nam, cũng bị máy bay không người lái tấn công và bốc cháy, buộc người dân ở các tòa nhà chung cư gần đó phải sơ tán.

Cột khói dày bao trùm khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk ở Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 28/6. Ảnh: Telegram.

Tại biển Azov, máy bay không người lái của Ukraine tập kích hai tàu chở dầu. Theo lời Thống đốc Rostov Yuri Slusar, một trong hai tàu vẫn đang cháy và thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

Đây là đợt tập kích mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu trong những ngày gần đây, nằm trong nỗ lực của Ukraine nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho bán đảo Crimea, khu vực được sáp nhập vào Nga năm 2014.

Ngoài các cơ sở ở Stavropol và Tver, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm một cơ sở ở Ufa, cũng như một bến bốc dỡ dầu ở vùng Rostov.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 73 máy bay không người lái của Ukraine từ cuối ngày 8/7 đến rạng sáng ngày 9/7.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 94 máy bay không người lái tấn công tầm xa và hai tên lửa đạn đạo. 72 máy bay không người lái bị gây nhiễu hoặc đánh chặn, nhưng 19 máy bay không người lái và cả hai tên lửa đã gây hư hại cho 13 địa điểm.

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