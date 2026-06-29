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Ra mắt siêu xe McLaren Artura 1000GP đặc biệt, giới hạn chỉ 10 chiếc

Nguyễn Chung

Chỉ có 10 chiếc McLaren Artura 1000GP được sản xuất để kỷ niệm 1.000 lần tham gia vào Công thức 1, với ngoại thất lấy cảm hứng từ chiếc xe F1 mà hãng đang đua.

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McLaren Automotive chính thức trình làng mẫu McLaren Artura 1000GP by MSO. Đây là chiếc xe tôn vinh đội đua McLaren Racing cán mốc chặng đua Công thức 1 thứ 1.000 trong lịch sử tại giải Monaco Grand Prix 2026.
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Ngoại thất của McLaren Artura 1000GP by MSO lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ áo đấu độc bản và vô cùng nổi bật khoác lên chiếc xe đua F1 McLaren MCL40, cỗ máy được cầm lái bởi hai tay đua Lando Norris và Oscar Piastri của Đội đua McLaren Mastercard tại Monaco.
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Chỉ sản xuất giới hạn 10 chiếc, siêu xe độc ​​đáo này sở hữu lớp sơn lấy cảm hứng từ chiếc xe đua MCL40 mà Lando Norris và Oscar Piastri đã điều khiển tại công quốc Monaco. Mẫu xe này có họa tiết 1000GP màu cam trên nắp ca-pô. Họa tiết tương tự cũng xuất hiện trên ốp gương chiếu hậu và các tấm ốp hông phía sau.
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Ngoài ra, Artura 1000GP còn có một đường kẻ sọc màu cam trên bộ chia gió phía trước và bộ khuếch tán phía sau. Người mua cũng sẽ tìm thấy một tấm bảng kim loại hình quả đu đủ đặc biệt bên trong, để ăn mừng "thành tích xuất sắc".
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Giống như phiên bản tiêu chuẩn, Artura 1000GP là một mẫu xe hybrid cắm điện hiệu suất cao , kết hợp động cơ V6 tăng áp kép 3.0 lít với mô-tơ từ thông trục và bộ pin 7,4kWh. Cấu hình này mang lại cho mẫu xe công suất kết hợp 690 mã lực (515kW / 700PS) và mô-men xoắn 700Nm.
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Chiếc coupe này có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong ba giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 330km/h. Hơn nữa, Artura có thể di chuyển 33km chỉ bằng năng lượng điện. Giám đốc điều hành của McLaren, Nick Collins, cho biết: “Xe đua và xe đường phố luôn được định hình bởi cùng một tư duy tại McLaren, và McLaren Artura 1000GP do MSO sản xuất là sự tôn vinh nền tảng chung đó.”
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Câu chuyện của McLaren được bắt đầu từ năm 1963. Bruce McLaren đã thành lập đội đua của riêng mình với một đội ngũ độc lập, nhỏ gọn cùng một triết lý rõ ràng về hành động nhanh chóng, gắn kết chặt chẽ và chế tạo tốt hơn.Hơn 60 năm sau, chính tư duy đó vẫn tiếp tục định hình và dẫn dắt toàn bộ doanh nghiệp cho đến ngày hôm nay.
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Khi McLaren Racing chính thức bước vào chặng đua Formula 1 Grand Prix thứ 1.000, họ sẽ trở thành đội đua thứ hai trong lịch sử đạt được cột mốc vĩ đại này. 10 chiếc Artura phiên bản đặc biệt này là lời tri ân sâu sắc gửi đến từng chặng đua lịch sử và tinh thần đồng đội tuyệt vời đã đưa McLaren chạm đến vinh quang.
Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Artura thế hệ mới.
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