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Pagani tung ra Huayra triệu đô số sàn mui trần "độc nhất vô nhị"

Tâm Võ

Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.

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Horacio Pagani đã bước sang tuổi 70 vào năm ngoái và lễ kỷ niệm sinh nhật ông sẽ tiếp tục tại Lễ hội tốc độ Goodwood năm nay, nơi Pagani sẽ ra mắt chiếc Huayra 70 Derecho.
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Chiếc Pagani Huayra 70 Derecho này được coi là một "sản phẩm độc nhất vô nhị" và là chiếc thứ hai trong ba mẫu Huayra 70 được thiết kế để đánh dấu cột mốc quan trọng của Horacio, sau Trionfo vào đầu năm nay.
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Được sản xuất bởi bộ phận coachbuild Grandi Complicazioni của công ty , Huayra 70 Derecho sở hữu ngoại thất hai tông màu với thân xe màu Cam Ngọc Trai kết hợp với các điểm nhấn màu Xanh lam.
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Nhà sản xuất siêu xe đến từ Thuỵ Điển này cho biết sự kết hợp các tông màu cho Huayra 70 Derecho này tạo cảm giác nhẹ nhàng và chuyển động hướng về phía trước, đồng thời làm nổi bật "cấu trúc xương cá của sợi carbon".
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Chiếc roadster còn sở hữu các chi tiết bằng nhôm được gia công tinh xảo với lớp phủ anodized Titanium bóng bẩy. Bên cạnh đó là bộ mâm xe 20 và 21 inch, cánh gió sau nổi bật và cửa hút gió nằm phía trên đầu người ngồi.
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Bước vào khoang cabin, nội thất được chế tác thủ công với da màu trắng sứ và xanh lam Tricolore. Chúng được kết hợp với đường chỉ khâu tương phản, sợi carbon màu xanh lam và các nút điều khiển chất lượng cao.
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Mẫu siêu xe mui trần đặc biệt này cũng được tích hợp sơn màu cam ngọc trai trên vô lăng và cần số, cùng với huy hiệu “Huayra 70 Derecho” trên các tấm cửa.
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Động lực đến từ động cơ V12 tăng áp kép 6.0 lít, sản sinh công suất 852 mã lực và mô-men xoắn 1.100Nm.
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Động cơ trên chiếc Pagani Huayra 70 Derecho mui trần này được kết nối với hộp số sàn 7 cấp, truyền động đến bánh sau. Cấu hình này cho phép mẫu xe đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 350km/h.
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Chiếc siêu xe mui trần này vẫn sử dụng bộ khung gầm monocoque Carbo-Titanium HP62 G2 và Carbo-Triax HP62, phần khung phụ trước và sau bằng thép Cr-Mo và thân vỏ làm từ sợi carbon.
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Hệ thống phanh Brembo CCM được trang bị đĩa carbon ceramic, đường kính tại cầu trước và sau lần lượt là 398 mm và 380 mm, kết hợp lốp đua Pirelli P Zero Trofeo R. Hệ thống treo sử dụng cấu trúc treo độc lập tay đòn kép ở cả 4 bánh, kết hợp tay đòn trên dạng rocker...
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Ông Horacio Pagani cho biết: "Cam kết hàng ngày của chúng tôi là dành sự chú ý tối đa cho từng chi tiết nhỏ nhất, nỗ lực hướng tới sự hài hòa thiết yếu giữa hình thức và chức năng, trí tuệ và kỹ thuật chế tác, giống như Leonardo da Vinci đã dạy chúng ta".
Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho mui trần số sàn.
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