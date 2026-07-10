Pagani tung ra Huayra triệu đô số sàn mui trần "độc nhất vô nhị"

VAMA cảnh báo lỗi túi khí Takata, kêu gọi chủ xe đi kiểm tra miễn phí Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa tiếp tục phát đi cảnh báo tới người sử dụng ôtô trong nước về chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata.

SYM ra mắt xe ga JET SL 2026, đấu Honda Vario và Yamaha NVX SYM Jet SL là mẫu xe tay ga thể thao phân khối nhỏ mạnh tới 16,3 mã lực, cốp rộng chứa được cả mũ bảo hiểm full face và hệ thống trợ lái biến thiên theo cua.

Khi nào Toyota ra mắt Hilux plug-in hybrid, cạnh tranh Ranger PHEV? Phân khúc bán tải plug-in hybrid (PHEV) đang sôi động với sự tham gia của nhiều thương hiệu mới. Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa vào cuộc đua này bằng Hilux PHEV.

Chi tiết Mercedes-AMG G63 Mirage Edition siêu sang, giới hạn 35 xe Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.

Robot mềm nhũn như con giun- cách mạng trong công nghệ robot Không có khung kim loại cứng hay những khớp xoay phức tạp, robot mềm đang học cách chuyển động uyển chuyển như bạch tuộc, sâu bướm và sao biển.

Ford Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện di động tại gia Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.

Phát hiện protein vi khuẩn tiềm năng điều trị ung thư Các nhà khoa học phát hiện protein vi khuẩn có khả năng phá hủy nguồn năng lượng của tế bào ung thư, mở ra hướng đi mới cho điều trị hiệu quả.

Khách hàng mua Skoda Kushaq được ưu đãi lãi suất 5% tháng 7/2026 Từ tháng 7/2026, Skoda Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất độc quyền dành cho khách hàng mua dòng xe SUV cỡ B - Kushaq.

[INFOGRAPHIC] OPPO Bubble, màn hình phụ độc lạ giúp selfie bằng camera sau OPPO Bubble là phụ kiện mới hướng đến người yêu thích chụp ảnh chân dung, biến camera sau thành "camera selfie" với màn hình AMOLED mini, kết nối không dây.