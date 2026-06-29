Nhạc trưởng Kalle Kuusava và dấu ấn giao hưởng Bắc Âu tại Hà Nội

Dưới đũa chỉ huy của ông, những thanh âm Bắc Âu cất lên vừa trong trẻo, khoáng đạt, vừa trầm mặc, chất chứa nguồn năng lượng âm ỉ, đúng với tinh thần mà chương trình muốn truyền tải.

“Frozen Fire” mở ra một thế giới âm nhạc ít quen thuộc với phần đông khán giả Việt Nam: giao hưởng Bắc Âu. Dòng chảy âm nhạc này nổi tiếng với những giai điệu giàu chất suy tưởng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, lịch sử và bản sắc dân tộc.

Sinh ra tại Phần Lan - quê hương của Jean Sibelius, nhạc trưởng Kalle Kuusava dẫn dắt khán giả bước vào Finlandia, tác phẩm được xem như biểu tượng tinh thần của người Phần Lan và là một trong những dấu ấn tiêu biểu của giao hưởng Bắc Âu.

Dưới sự chỉ huy của Kalle Kuusava, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tái hiện những lớp âm thanh vừa hùng tráng vừa sâu lắng của Sibelius. Những dự án hợp tác quốc tế liên tục trong thời gian qua cũng cho thấy bước tiến ngày càng rõ nét của dàn nhạc trên hành trình hội nhập.

Sau dấu ấn tại Tchaikovsky Night năm 2025, nghệ sĩ violin người Ba Lan Sara Dragan trở lại Hà Nội với Concerto số 1 của Henryk Wieniawski - tác phẩm nổi tiếng bởi độ khó và hiếm khi xuất hiện trên sân khấu hơn bản Concerto số 2 quen thuộc.

Từ những đoạn kỹ thuật tốc độ cao đến các câu nhạc giàu chất thơ, Sara Dragan chinh phục khán giả bằng sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Phần trình diễn cho thấy sự trưởng thành của nữ nghệ sĩ trẻ sau lần tái ngộ với công chúng Hà Nội.

Sau những tràng pháo tay kéo dài, Sara Dragan trở lại sân khấu với một bản encore đặc biệt. Tác phẩm chuyển soạn Erlkönig của Heinrich Wilhelm Ernst đòi hỏi nghệ sĩ liên tục thay đổi tính cách âm nhạc và làm chủ kỹ thuật violin ở cấp độ rất cao, khép lại phần độc tấu trong sự thán phục của khán phòng.

Nếu nửa đầu chương trình là sự thăng hoa của nghệ sĩ độc tấu, thì phần hai là màn thể hiện bản lĩnh của cả dàn nhạc với Giao hưởng số 5 của Dmitri Shostakovich. Dưới sự dẫn dắt của Kalle Kuusava, tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi những lớp cảm xúc đối lập, từ căng thẳng, bi thương đến khát vọng vượt lên nghịch cảnh.

Bên cạnh những nghệ sĩ khách mời quốc tế, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cũng để lại dấu ấn khi làm chủ một trong những tác phẩm phức tạp của kho tàng giao hưởng thế kỷ XX. Những màn độc tấu của dàn kèn gỗ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bè nhạc góp phần tạo nên một đêm diễn trọn vẹn.

Là một trong những đơn vị đồng hành cùng “Frozen Fire”, ROX Group tiếp tục lựa chọn gắn bó với những chương trình nghệ thuật có chiều sâu. Năm 2026, trong dấu mốc 30 năm "Kiến tạo - Vươn xa", tập đoàn cũng sử dụng chính ngôn ngữ nghệ thuật để kể lại hành trình phát triển của mình qua đại nhạc hội ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ, nơi giao hưởng, âm nhạc đương đại, visual mapping và nghệ thuật sân khấu cùng hòa quyện. Sự đồng hành với “Frozen Fire” vì thế cũng phản ánh cách ROX Group nhìn nhận nghệ thuật như một giá trị có khả năng kết nối con người, truyền cảm hứng và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa.