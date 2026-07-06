Người phụ nữ 68 tuổi thoát 'đột quỵ kép' nhờ cấp cứu xuyên đêm

Người bệnh nhập viện lúc 1h sáng trong tình trạng yếu nửa người phải. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ cao gây đột quỵ, gồm rung nhĩ, tăng huyết áp và từng thay van tim sinh học.

Đây đều là những bệnh lý làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong tim, từ đó có thể di chuyển lên não gây tắc mạch.

Ê-kíp can thiệp cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ban đầu chưa ghi nhận tình trạng tắc mạch máu não lớn. Người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (rTPA) theo đúng chỉ định.

Sau điều trị, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt. Điểm đánh giá mức độ đột quỵ theo thang điểm NIHSS giảm từ 4 xuống còn 1 điểm. Các triệu chứng thần kinh gần như hồi phục hoàn toàn, cho thấy người bệnh đáp ứng tốt với điều trị.

Tuy nhiên, khi đang được theo dõi tại phòng hồi sức, đến 22h20 cùng ngày, người bệnh bất ngờ xuất hiện tình trạng lơ mơ, nói khó và liệt hoàn toàn nửa người trái.

Điểm NIHSS tăng nhanh từ 1 lên 14 điểm, phản ánh một cơn đột quỵ nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng và nguy cơ để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời.

Hình ảnh huyết khối trên phim chụp - Ảnh BVCC

BSCK II Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E cho biết, đây là tình huống đặc biệt hiếm gặp và rất nguy hiểm.

Bệnh nhân bị đột quỵ lần thứ hai do cục huyết khối từ tim tiếp tục bong ra. Khác với lần đầu, cục máu đông lần này di chuyển sang bán cầu não đối diện, gây tắc hoàn toàn đoạn M1 của động mạch não giữa bên phảh.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 21 giờ trước đó, người bệnh bị tổn thương bán cầu não trái, gây yếu nửa người phải. Đến lần tái phát, huyết khối mới lại gây tắc mạch máu lớn nuôi bán cầu não phải, khiến người bệnh liệt hoàn toàn nửa người trái.

Đây được xem là tình huống "đột quỵ kép" với diễn biến thay đổi rất nhanh, đòi hỏi bác sĩ phải liên tục đánh giá lại tình trạng người bệnh để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Trước diễn biến nặng lên đột ngột, các bác sĩ đã nhanh chóng tái thông đoạn động mạch não giữa bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi não và hạn chế tối đa tổn thương não không hồi phục.

Hình ảnh huyết khối trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, ở người bệnh có rung nhĩ hoặc các bệnh lý tim mạch, nguy cơ hình thành huyết khối luôn hiện hữu. Huyết khối có thể bong ra nhiều lần và gây tắc các mạch máu não khác nhau, khiến đột quỵ tái phát ngay trong thời gian rất ngắn, dù người bệnh vừa được điều trị thành công.

BSCK II Nguyễn Minh Châu cảnh báo, những người có nguy cơ cao cần cảnh giác với đột quỵ: Người mắc rung nhĩ, tăng huyết áp, bệnh van tim hoặc suy tim có nguy cơ cao hình thành huyết khối.

Sau khi điều trị đột quỵ, người bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ vì nguy cơ tái phát có thể xảy ra sớm.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ hoặc rối loạn ý thức, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.

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