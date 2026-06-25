Ngày nóng nhất trong lịch sử nước Pháp

AP đưa tin, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử hôm 23/6, khiến tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre phải hạn chế giờ tham quan. Nắng nóng cũng làm gián đoạn lịch học cũng như hoạt động giao thông ở nhiều quốc gia khác.

Theo cơ quan khí tượng và dự báo thời tiết quốc gia Pháp (Meteo France), nhiệt độ kỷ lục cũng liên tục bị phá vỡ tại các trạm thời tiết riêng lẻ và trong nhiều ngày liên tiếp ở một số thị trấn khi nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên trên 40 độ C.

Tại thủ đô Paris, Gin Dujardin cho biết cái nóng đã buộc anh phải tạm dừng công việc sửa chữa mái nhà. Trong tuần qua, Pháp ghi nhận 40 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm cách giải nhiệt ở sông hồ, bãi biển,...bất chấp cảnh báo của chính quyền về việc bơi lội không có người giám sát. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết, hầu hết trường hợp đuối nước đều là người trẻ tuổi.

Một tấm biển bên ngoài hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 37 độ C ở Paris, Pháp, ngày 21/6/2026. Ảnh: AP/Michel Euler.

Cơ quan khí tượng Pháp nhấn mạnh rằng đợt nắng nóng đã đạt đến "đỉnh điểm khắc nghiệt", với nhiệt độ cao không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Ngày càng nhiều khu vực chuyển sang vùng cảnh báo đỏ vào ngày 24/6 khi nắng nóng lan rộng khắp hơn một nửa đất nước, bao gồm cả vùng cực bắc của Pháp.

29,8 độ C - mức nhiệt độ trung bình đo được tại 30 trạm thời tiết - chỉ là kỷ lục mới nhất trong loạt kỷ lục nhiệt độ cao chưa từng được ghi nhận trước đây tại quốc gia châu Âu này. Tình trạng này có thể sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối tuần.

"Nhiệt độ cao kỷ lục dự kiến ​​sẽ tiếp tục được ghi nhận, bao gồm cả những đợt mà nhiệt độ có thể vượt qua tất cả kỷ lục trước đó, bất kể thời điểm nào trong năm", cơ quan dự báo thời tiết Meteo France cho biết.

Những ngày nóng nhất trước đây ở Pháp được ghi nhận trong các đợt nắng nóng tháng 8/2003 và tháng 7/2019, với nhiệt độ trung bình là 29,4°C.

Được biết, nhiệt độ khắc nghiệt cũng được ghi nhận ở cả Vương quốc Anh và Tây Ban Nha, nơi các cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo đỏ - giống như ở Pháp - về nguy cơ nắng nóng cực độ đối với hàng chục triệu người.

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