NASA kỳ vọng gì vào sứ mệnh Artemis 3 để chinh phục Mặt trăng?

Trước khi sứ mệnh Artemis 2 được thực hiện vào tháng 4, NASA đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho nhiệm vụ tiếp theo: Artemis 3. Giống như nhiệm vụ trước đó, Artemis 3 được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu đầy tham vọng là đưa con người trở lại Mặt trăng cũng như bay tới sao Hỏa.

Để thực hiện sứ mệnh Artemis 3, NASA cần 3 loại phương tiện chính bao gồm: tên lửa, module chở phi hành gia đến đích và hệ thống hạ cánh để đưa họ tiếp đất. Thành công của sứ mệnh Artemis 2 cho thấy Hệ thống phóng không gian (SLS) của NASA và tàu vũ trụ Orion hoạt động như dự kiến. Nhiệm vụ Artemis 3 sẽ kiểm tra phương tiện cuối cùng và diễn ra hoàn toàn trên quỹ đạo thấp của Trái đất. Mục tiêu cốt lõi của sứ mệnh Artemis 3 là kiểm tra khả năng của tàu vũ trụ Orion trong việc gặp gỡ tàu đổ bộ để NASA có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trước khi phóng tàu hạ cánh lên Mặt Trăng.

Artemis 3, dự kiến khởi hành vào năm 2027, sẽ không đưa con người đáp xuống Mặt trăng như kế hoạch ban đầu mà tập trung thử nghiệm các công nghệ then chốt nhằm mở đường cho việc quay trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028.

Phi hành đoàn sứ mệnh Artemis 3 từ trái sang phải: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio và Andre Douglas. Ảnh: NASA.

NASA cũng mới công bố phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 3 gồm 4 thành viên: chỉ huy Randy Bresnik của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), phi công Luca Parmitano thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cùng hai chuyên gia nhiệm vụ Andre Douglas và Frank Rubio của NASA. Ngoài ra phi hành gia Robert Hines được chỉ định làm thành viên dự bị.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis 3 sẽ đưa 4 phi hành gia lên quỹ đạo Trái đất thấp trong gần 2 tuần. Trong thời gian đó, phi hành đoàn sẽ thử nghiệm khả năng ghép nối tàu vũ trụ Orion với một hoặc cả hai tàu đổ bộ Mặt trăng thương mại đang được SpaceX và Blue Origin phát triển.

Nếu sứ mệnh Artemis 3 thành công thì đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho Artemis IV - sứ mệnh dự kiến đưa con người trở lại Mặt trăng lần đầu tiên kể từ chương trình Apollo cách đây 54 năm.

Theo NASA, sứ mệnh Artemis 3 kéo dài lâu hơn 4 ngày so với sứ mệnh Artemis II, tạo điều kiện để kiểm tra kỹ hơn các hệ thống hỗ trợ sự sống, công nghệ ghép nối trên quỹ đạo và nhiều quy trình vận hành mới. Đây là những yếu tố then chốt trong tham vọng xây dựng sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng trong tương lai.